Fasce orarie, Tar Veneto riapre fino al 6 dicembre una sala di Mestre

Il Tar Veneto congela il provvedimento con cui il Comune di Venezia aveva sospeso l’attività di una sala da gioco di Mestre. La sala – secondo l’amministrazione comunale – aveva infatti violato il regolamento sulle fasce orarie. Nel decreto cautelare, il Presidente della Terza Sezione precisa che “in questa sede cautelare monocratica debbono essere unicamente vagliati i presupposti” di “estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta cautelare, onde evitare il prodursi di effetti pregiudizievoli, non rimediabili, per la ricorrente”. E fissa quindi l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 6 dicembre. In quella sede, la richiesta di sospensiva verrà nuovamente discussa di fronte all’intero Collegio del Tar e in pieno contradditorio con l’Amministrazione Comunale. Qualora il Tar in quella sede dovesse bocciare la richiesta della sala, verrà disposta “l’irrogazione con nuova decorrenza del periodo di sospensione”.

PressGiochi