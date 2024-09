FanDuel lancia il programma “Play Well” durante il mese dell’educazione al gioco responsabile

FanDuel, il leader di mercato negli Stati Uniti nel settore delle scommesse sportive online e parte del gruppo Flutter, ha annunciato una nuova iniziativa in collaborazione con l’ex giocatore NBA e allenatore di basket Randy Livingston e sua moglie, l’agente sportivo Anita Ondine Smith. Il programma, intitolato “Trusted Voices: Conversations About Betting”, è stato lanciato in occasione del Mese dell’Educazione al Gioco Responsabile e mira a fornire agli adulti di riferimento, come genitori, tutori e allenatori, strumenti e risorse per dialogare con i giovani sui rischi del gioco d’azzardo.

Il programma include una serie di video in cui Livingston racconta la sua straordinaria carriera e le sue lotte personali con il gioco d’azzardo. Attraverso la sua testimonianza, Livingston spera di aiutare le famiglie ad affrontare apertamente e in modo informato queste tematiche delicate, offrendo spunti su come riconoscere i segnali d’allarme e dove cercare supporto.

“Man mano che le scommesse sportive legali diventano più accessibili, ho capito che volevo usare la mia esperienza per aiutare le famiglie a impegnarsi in conversazioni proattive e informate sul gioco d’azzardo”, ha dichiarato Livingston. Sua moglie, Anita Ondine Smith, ha aggiunto: “È importante normalizzare le conversazioni sul gioco d’azzardo e questo programma è pensato per aiutare le famiglie a sentirsi a proprio agio nell’affrontare questi argomenti difficili”.

FanDuel ha collaborato con EPIC Global Solutions, un’organizzazione specializzata nella prevenzione dei danni legati al gioco d’azzardo, per la realizzazione dei contenuti del programma. “L’esperienza di Randy con il gioco d’azzardo problematico, unita al racconto di Anita su come sia vivere accanto a qualcuno che affronta queste difficoltà, costituisce un messaggio potente”, ha affermato Teresa Fiore, VP of Partnerships di EPIC Global Solutions.

Oltre al lancio del programma “Trusted Voices”, FanDuel ha annunciato l’espansione del suo rapporto con Kindbridge Behavioural Health, un servizio innovativo che offre supporto mentale a chi si autoesclude dalla piattaforma FanDuel, estendendo il servizio a livello nazionale.

