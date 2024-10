Faggiani (Osservatorio gioco Lazio): “Federconsumatori e CGIL dimenticano che l’app SMART permette di accedere a tutti i dati del gioco legale”

Federconsumatori e CGIL hanno recentemente affermato che: “A distanza di oltre 20 giorni dalla presentazione del rapporto Non così piccoli, la diffusione dell’azzardo on line nei piccoli comuni italiani” riporta

Federconsumatori e CGIL hanno recentemente affermato che: “A distanza di oltre 20 giorni dalla presentazione del rapporto Non così piccoli, la diffusione dell’azzardo on line nei piccoli comuni italiani” riporta delle considerazioni condivisibili. Ed inoltre pone una serie interrogativi e segnala delle problematiche “la soluzione delle quali – è scritto – è quella non di intraprendere la strada del proibizionismo, notoriamente inutile a combattere fenomeni analoghi, ma di regolamentare un settore che necessita una crescente attenzione”.

Nella nota si aggiunge poi che “Il primo passo in questa direzione potrebbe essere quello di rendere fruibili e trasparenti i dettagli anche del gioco fisico, che potrebbero essere utilissimi proprio agli Amministratori dei Comuni italiani e delle Autorità competenti per effettuare verifiche e controlli”.

“A Federconsumatori e CGIL – afferma Domenico Faggiani dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo del Lazio – sfugge il fatto che questi dati sono già a disposizione degli enti territoriali. Tutti i Comuni, ma anche le Regioni, possono accedere ai dati relativi al proprio territorio semplicemente attivando l’applicativo SMART (Statistiche, monitoraggio e analisi della raccolta territoriale del gioco fisico), realizzato da SOGEI e messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’applicativo consente di avere un quadro completo di ciò che c’è sul proprio territorio in termini di gioco fisico legale: quanto è la raccolta delle giocate, come è ripartita tra i diversi tipi di gioco, ma anche la quantità degli esercizi e le tipologie di gioco presenti in ciascun esercizio. Consente, inoltre, di monitorare gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT installati sul proprio territorio comunale.

Il Comune può richiedere più utenze per l’accesso all’applicativo, in base al numero degli abitanti. Potranno così essere abilitati amministratori, operatori della polizia locale, dirigenti e funzionari che si occupano di attività produttive, di politiche sociali…

L’accesso all’applicativo non ha alcun costo.

Purtroppo, ad oggi, soltanto il 5,3 per cento dei quasi 8 mila comuni italiani hanno richiesto l’abilitazione all’uso di SMART. Non meglio hanno fatto le Regioni; soltanto quattro regioni hanno finora attivato l’applicativo. Sicuramente molti Enti locali ancora non conoscono SMART, non sono a conoscenza della possibilità di attivarlo e, soprattutto, della quantità di informazioni e dati in esso contenuti.

Occorre quindi una forte campagna di informazione e pubblicizzazione di uno strumento così importante; un contributo fondamentale, in questo, potrebbe arrivare delle associazioni delle autonomie locali”.

