EXPOJOC 2024 si terrà il 26 marzo 2025 per evitare che si sovrapponga ad altri eventi del settore

EXPOJOC 2024 ha deciso di rinviare la sua celebrazione prevista per il 27 novembre a causa dei tragici eventi causati dal Dana nella provincia di Valencia. La data di ripresa dell’evento era, inizialmente e quindi ufficializzata, il 5 marzo 2025. Un altro evento del settore ha fissato la sua celebrazione in date molto vicine a EXPOJOC, quindi gli organizzatori dell’evento di Valencia hanno deciso di cambiare giorno. Finalmente il 26 marzo.

“Il settore in generale ama partecipare agli eventi perché sono momenti per stabilire rapporti commerciali, aggiornarsi su questioni tecniche e vedere nuovi prodotti. Due eventi così ravvicinati sul calendario non avevano senso. Il nostro impegno e la nostra dedizione al settore hanno portato a questa decisione”, sottolinea J.Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

PressGiochi