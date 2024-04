Expojoc 2024 si terrà a Valencia il 6 novembre

Si svolgerà al The Westin Hotel di Valencia. EXPOJOC 2024 si terrà finalmente il 6 novembre. Inizialmente era stato fissato il 30 ottobre, ma una serie di cambiamenti a livello

Si svolgerà al The Westin Hotel di Valencia.

EXPOJOC 2024 si terrà finalmente il 6 novembre. Inizialmente era stato fissato il 30 ottobre, ma una serie di cambiamenti a livello organizzativo hanno motivato la nuova data.

La sede che ospiterà l’evento sarà l’hotel The Westin di Valencia. EXPOJOC continuerà con lo stesso formato. Tavoli di discussione, convegni ed esposizione commerciale nell’arco di una giornata.

Inoltre, EXPOJOC organizzerà diverse attività di networking. “Siamo soddisfatti della risposta di aziende e pubblico nell’ultima edizione della manifestazione, per questo optiamo per lo stesso format e la stessa location. Comunicheremo le diverse novità che inseriremo in EXPOJOC”, sottolinea J.Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

EXPOJOC è un Congresso Expo del Gioco della Comunità Valenciana organizzato dalla rivista SECTOR DEL JUEGO. La prima edizione è stata nel 2013 e ha visto la partecipazione delle più importanti società di gioco spagnole e la partecipazione di un gran numero di persone. EXPOJOC vuole essere un punto d’incontro per tutti gli operatori del settore, dove vengono esposti i prodotti più recenti e argomenti di interesse vengono dibattuti e analizzati.

PressGiochi