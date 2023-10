EXPOJOC 2023, focus su apprendimento e networking

L’edizione di quest’anno di EXPOJOC (7 novembre presso l’Hotel The Westin di Valencia) proporrà alcune novità. Uno di questi sarà un’area carosello di apprendimento, tavoli aziendali per tenere riunioni con

L’edizione di quest’anno di EXPOJOC (7 novembre presso l’Hotel The Westin di Valencia) proporrà alcune novità. Uno di questi sarà un’area carosello di apprendimento, tavoli aziendali per tenere riunioni con clienti e partecipanti agli eventi. Saranno integrati in un’area business dove alcune aziende esporranno i prodotti. Questa edizione di EXPOJOC non avrà la tradizionale formula degli stand, ma alcune aziende avranno dei punti commerciali e informativi.

Quest’anno predomineranno tavole rotonde e convegni. L’ingresso sarà gratuito per tutti e il programma sarà molto vario affinché i partecipanti, provenienti da qualsiasi settore del business del gioco, possano vedere coperti i propri interessi professionali.

“Vogliamo rendere EXPOJOC 2023 un incontro dove scambiare idee, acquisire conoscenze, conoscere tendenze e valorizzare il business sotto diversi aspetti. In breve, un evento molto professionale, per tutti coloro che sono coinvolti in questo settore, sia di persona che online”, sottolinea J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

PressGiochi