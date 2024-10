Evoke, nel terzo trimestre ricavi a 416,6 milioni di sterline

Il gruppo di scommesse e giochi Evoke plc, quotato alla Borsa di Londra, ha registrato un ritorno alla crescita nel terzo trimestre del 2024, con un aumento dei ricavi del 3% a 416,6 milioni di sterline.

Si tratta della prima crescita su base annua dal primo trimestre del 2022. I ricavi del settore gaming hanno registrato un incremento del 10%, raggiungendo 288,3 milioni di sterline, compensando un calo del 10% dei ricavi da scommesse, scesi a 128,3 milioni di sterline a causa di risultati sportivi particolarmente favorevoli ai clienti nel mese di settembre, che hanno ridotto i margini del gruppo di 17 milioni di sterline.

Nonostante i buoni risultati complessivi, il calo delle scommesse ha avuto un impatto significativo sulle entrate retail, diminuite del 9% a causa di margini di vincita netti più deboli rispetto alle previsioni. Le puntate sportive sono diminuite del 10% nel Regno Unito e Irlanda, del 5% nel retail e del 2% sui mercati internazionali.

Nel frattempo, Evoke ha annunciato l’ingresso di un nuovo direttore retail a settembre, con l’obiettivo di migliorare le operazioni a breve termine. A partire da ottobre, saranno installate oltre 5.000 nuove macchine da gioco per stimolare la crescita nel canale retail.

Tuttavia, i ricavi online – che rappresentano l’85% del business – sono cresciuti dell’8% durante il trimestre, consolidando la posizione di Evoke nel settore digitale.

Il mercato internazionale ha registrato le maggiori crescite per il gruppo, con un aumento dei ricavi del 14% a 122,2 milioni di sterline, rappresentando il 33,5% delle entrate totali del terzo trimestre. Gli utenti attivi mensili nei mercati esteri sono cresciuti dell’11%.

I principali mercati internazionali – tra cui Italia, Spagna, Danimarca e Romania – hanno segnato un aumento del 26% delle entrate (29% a cambi costanti), contribuendo a oltre due terzi dei ricavi internazionali. In Romania, Evoke ha rafforzato la propria posizione con l’acquisizione del marchio locale Winner all’inizio di ottobre.

In Italia, il marchio 888casino ha registrato un aumento dei ricavi del 31% (a cambi costanti) e ha guadagnato quote di mercato, posizionandosi tra i primi operatori di casinò online.

Nel Regno Unito e Irlanda, i risultati delle partite di calcio hanno penalizzato i ricavi da scommesse, che sono diminuiti del 13%, ma sono stati compensati da un aumento del 12% dei ricavi del settore gaming, che hanno raggiunto 115,2 milioni di sterline. Questa regione resta il mercato principale per il gruppo, contribuendo per il 39% ai ricavi totali, pari a 162,4 milioni di sterline (in crescita del 3%).

Il CEO di Evoke, Per Widerström, aveva delineato in agosto, durante i risultati semestrali, il piano di rilancio del gruppo dopo aver mancato l’obiettivo EBITDA nei primi sei mesi del 2024. La strategia include un rinnovato focus sui prodotti, una razionalizzazione dei bonus e misure di riduzione dei costi. Con questi interventi e il lancio delle nuove macchine da gioco, Evoke punta a consolidare la ripresa e migliorare ulteriormente i risultati nei prossimi trimestri.

