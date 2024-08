Evoke acquisisce il sito di scommesse e giochi online Winner.ro in Romania

Evoke PLC ha annunciato di aver acquisito New Gambling Solutions SRL, l’azienda che gestisce il sito di scommesse e giochi online Winner.ro in Romania. Evoke, che ha sede a Gibilterra,

Evoke, che ha sede a Gibilterra, è un operatore di scommesse e giochi, precedentemente noto come 888 Holdings, e possiede marchi come William Hill, 888 e Mr Green.

L’azienda ha annunciato che investirà nella sua attività in Romania e fornirà un contributo di 10 milioni di euro per ottenere il 51% delle quote dell’attività combinata in Romania, fondendo 888.ro con Winner. Questa fusione creerà il quarto gruppo più grande nel mercato rumeno, con una quota di mercato complessiva di circa il 7%.

Secondo quanto dichiarato da Evoke, in base a un calcolo di earn-out fino al 2026, la società deterrà tra il 51% e il 57% della nuova azienda, con la possibilità di acquisire il 100% delle quote a partire dal terzo anno dopo il completamento dell’accordo, a sua discrezione.

Evoke ha sottolineato che Winner.ro è attualmente il settimo operatore di scommesse e giochi online in Romania. L’azienda ha inoltre evidenziato che il mercato delle scommesse rumeno è previsto crescere a un tasso annuo composto del 13% dal 2023 al 2026, raggiungendo un valore di circa 1,1 miliardi di euro in entrate nette nel 2023.

“L’evoluzione del mercato sta creando crescenti barriere all’ingresso, con normative locali stringenti e un’elevata necessità di adattamento al contesto locale”, ha affermato l’azienda.

Evoke prevede di concludere l’acquisizione entro il terzo trimestre del 2024 e si aspetta che questa operazione incrementi i suoi guadagni a partire dal 2025, senza però modificare le previsioni di crescita recentemente annunciate per il 2024.

Nicklas Zajdel, Amministratore Delegato di Winner, ha commentato: “Questa è una transazione estremamente entusiasmante, che unisce il nostro marchio leader locale con uno dei più forti brand di casinò internazionali. La Romania è un mercato in rapida espansione, e questa fusione ci pone in una posizione di forza per diventare leader di mercato, con un modello di business sostenibile e redditizio. Winner ha un team di leadership solido e stiamo capitalizzando sul nostro successo nel mercato grazie al nostro approccio fortemente localizzato e ai nostri vantaggi competitivi, come la nostra piattaforma di prodotti, una maggiore personalizzazione e una vasta rete di punti di deposito.”

