European Gaming Congress 2024: svelata l’agenda finale

HIPTHER, organizzatore di conferenze nei settori del Gioco d’Azzardo e della Tecnologia, ha annunciato l’Agenda finale per l’European Gaming Congress (EGC) 2024, che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2024 a Varsavia, Polonia.

Il congresso di quest’anno promette un’esplorazione approfondita dell’industria dell’iGaming in continua evoluzione, con leader di pensiero ed esperti su una vasta gamma di argomenti, tra cui Conformità nel Gioco d’Azzardo, Fintech, Blockchain, Esports, Casinò Online, Scommesse Sportive, Marketing Affiliato, SEO, PR e Marketing, nonché Acquisizione e Retenzione dei Talenti.

Come in ogni conferenza HIPTHER, l’EGC 2024 inizierà con il Welcome Meet, un accogliente incontro pre-conferenza. In un’atmosfera rilassata e familiare, i partecipanti avranno l’opportunità di ritrovare vecchi amici e conoscere nuove persone, condividendo storie e aspirazioni con un brindisi. Sarà un’occasione per celebrare calore, risate e la gioia di ritrovarsi insieme. Un brindisi a nuovi inizi e avventure condivise!

Il primo giorno del Congresso inizierà con “Rivitalizza e Energizza: Yoga di Potere Autunnale”. Questa sessione è stata pensata per aiutare tutti i partecipanti a portare la loro migliore versione alla conferenza, con una mente fresca e un corpo centrato.

Nel secondo giorno, si terrà la Corsa di Networking Mattutina, una corsa di 5-7 km attraverso la bellissima Varsavia, con partecipanti che avranno la possibilità di fare networking mentre ammirano il panorama.

L’Agenda dell’EGC 2024 comprende panel di esperti su temi cruciali per l’industria dell’iGaming, tra cui:

Focus sul Mercato e la Legislazione dell’iGaming in Polonia

Investimenti e Successo delle Startup nell’iGaming

Il Futuro degli Esports

Massimizzare il Marketing Affiliato nell’Industria dell’iGaming

Focus sulla Conformità in Europa – Approfondimenti DACH & Aggiornamenti Nordici

Workshop sullo Sviluppo delle Slot

Innovazioni Fintech e Blockchain

Presentazioni chiave su SEO

Bilanciare Tecnologia e Conformità Normativa

Gamification nelle Operazioni di Sportsbook & Casinò

Gioco Responsabile e Apprendimento Automatico nel Casinò Online

PR & Marketing

Gioco Responsabile & Conformità AML

Acquisizione e Retenzione dei Talenti nell’iGaming e oltre

A partire dal Welcome Meet e dalle sessioni di Networking per il Benessere, creare connessioni durante l’European Gaming Congress sarà facile, delizioso e divertente! Ogni giornata del congresso sarà arricchita da pause rilassanti e sociali, con buffet vegani e l’opportunità di connettersi con i principali decisori.

Le serate di networking dell’EGC saranno animate da feste emozionanti! Nel primo giorno, verrà celebrata l’eccellenza del settore con la Cerimonia degli European iGaming Excellence Awards, seguita da un karaoke festivo in tema pre-Halloween.

Al termine del secondo giorno, i partecipanti potranno rilassarsi e salutarsi mentre pianificano eventuali follow-up in un ambiente divertente e stimolante, nello stile tipico di HIPTHER. Ulteriori aggiornamenti verranno annunciati prossimamente.

Non perdere l’occasione di partecipare all’emozionante e stimolante European Gaming Congress 2024: Assicurati il tuo posto per imparare e costruire relazioni significative: https://hipther.com/events/egc/regwarsaw/

PressGiochi