Europa League e Conference League: le italiane coinvolte

Europa League: per Lazio – Nizza i bookies propongono la vittoria della squadra di Baroni a 1.81; Conference League: Fiorentina e The New Saints si scontrano con l’1 della Viola favorito a 1.08.

Inizia la seconda giornata dell’Europa League per la stagione 2024 – 2025, che propone due match che coinvolgono due squadre italiane. Allo stadio Olimpico giovedì 3 ottobre la Lazio scenderà in campo contro il Nizza: i biancocelesti arrivano da un ottimo esordio segnato da una vittoria 0-3 contro la Dinamo Kiev, la squadra francese invece ha aperto questo girone dell’Europa League con un pareggio in casa con la Real Sociedad. Per questa partita i pronostici vedono gli uomini di Baroni vittoriosi con l’1 bancato a 1.81, la X viene data a 3.50, mentre il segno 2 è quotato decisamente più alto, a 4.45. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.74, l’Over 2,5 si attesta a 1.98; il No Goal è dato a 1.82 e il Goal è quotato a 1.88.

Sempre nella giornata di mercoledì 3 ottobre, la Borås Arena sarà teatro di Elfsborg – Roma, un match durante il quale i giallorossi cercheranno di aggiudicarsi punti dopo un pareggio in esordio con l’Athletic Bilbao, mentre la squadra di casa arriva da una sconfitta contro l’Alkmaar. I pronostici propongono il segno 2 della Roma a 1.84, mentre l’1 svedese è atteso più alto, a 4.00. La X è bancata a 3.75. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.25, l’1-2 è proposto a 8.75 e lo 0-1 è bancato a 9.00. Tutti gli altri risultati esatti sono quotati superiori a 10.00.

Questa settimana torna anche la Conference League con le partite del primo turno 2024-2025; mercoledì 3 ottobre, allo stadio Artemio Franchi si giocherà Fiorentina – The New Saints, match valevole per la prima giornata. I padroni di casa arrivano alla partita dopo una vittoria 2-1 contro la Lazio, gli uomini di Harrison hanno subito invece una sconfitta per 2-3 dal Bala Town. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di Palladino con il segno 1 dato a 1.08, decisamente favorito rispetto al 2 quotato a 23.00; la X viene bancata a 9.75. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è fissato a 1.55, il Goal è atteso a 2.25; l’Over 2,5 è quotato a 1.27, l’Under 2,5 si attesta a 3.30. Per i risultati esatti, il 3-0 è dato a 6.40; lo seguono il 2-0, che si attesta a 7.00, e il 4-0, dato a 7.75.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi