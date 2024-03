Europa League. Atalanta, Milan e Roma, quarti a un passo

L’Italia vuole essere ancora protagonista nel giovedì di coppa che vede ben 4 formazioni della Serie A impegnate tra Europa e Conference League. Il Milan, in Europa League, vola a Praga dove sarà ospite dello Slavia. Rossoneri, dopo il successo dell’andata, favoriti anche in Repubblica Ceca, per gli esperti Sisal, a 2,15 contro il 3,10 dei padroni di casa mentre si sale a 3,75 per il

pareggio. Milan che vede i quarti di finale a 1,04 rispetto all’11 dello Slavia. Un’altra espulsione, come a San Siro, è offerta a 4,10. Olivier Giroud, a 2,75, si candida per far gioire i suoi tifosi mentre i cechi si affidano a Mojmir Chytil, in gol a 3,25. L’Atalanta, reduce del pareggio in Portogallo, riceve lo Sporting Lisbona per approdare tra le migliori otto dell’Europa League. La Dea, secondo gli esperti Sisal, è favorita a 1,95 mentre il pareggio e il successo lusitano sono appaiati in quota a 3,60. I ragazzi di Gasperini, offerti a 1,52, partono avanti anche per il passaggio turno che vale 2,50 per i biancoverdi. Si preannuncia una gara divertente e ricca di marcature tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,90. Ademola Lookman potrebbe essere protagonista come primo marcatore, pagherebbe 6 volte la posta, mentre Paulinho, dato a 3,75, vuole bissare la rete dell’andata.

Sulla carta, il compito più facile, in Europa League, tocca alla Roma che, travolto il Brighton per 4-0 all’Olimpico, si presenta al Falmer Stadium con l’obiettivo di essere tra le migliori otto di una competizione europea per il quarto anno consecutivo. La formazione di De Zerbi parte però favorita a 1,75 contro il 4,00 del successo capitolino con il pareggio offerto alla stessa quota. Due filosofie votate al gioco offensivo tanto che sia il Goal, a 1,65, che il Ribaltone, a 6,25, sono nelle corde del match. Danny Welbeck, dato a 3,00, spera di vincere la sfida con Svilar mentre

Tommaso Baldanzi, a segno a 5,00, sogna il primo gol con la maglia della Roma. La Fiorentina, dopo il rocambolesco 4-3 dell’andata, riceve il Maccabi Haifa da favoritissima in Conference League. Gli esperti Sisal vedono la vittoria viola a 1,30 contro il 10 del successo israeliano con il pareggio in quota a 5,00. I toscani provano a blindare la porta tanto che un clean sheet si gioca a 1,78. Nico Gonzalez, dato a 2,00, vuole tornare al gol mentre Frantzdy Pierrot, a 4,50, è l’uomo più pericoloso del Maccabi.

PressGiochi