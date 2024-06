Euro 2024: la vittoria dell’Italia contro la Croazia a quota 3 su Betic

Manca poco all’appuntamento decisivo del girone B di Euro 2024: si gioca oggi alle 21.00 Croazia – Italia. Ce la faranno gli azzurri a qualificarsi agli ottavi?

Basta un pareggio nella sfida di questa sera per essere certi di passare al turno successivo, ma la Croazia non farà sconti: senza vittoria è fuori!

Una sconfitta italiana potrebbe ugualmente non significare eliminizaione: resterebbe qualche speranza di qualificarsi come una delle 4 migliori terze.

Avendo così tante combinazioni favorevoli, il passaggio turno azzurro si trova in un range di quota da 1.04 a 1.06, mentre una non qualificazione agli ottavi è proposta a quota 11.

Nella sfida di questa sera, i tre punti degli azzurri si possono giocare a quota 2,41 su Betroom, a quota 2,43 su Kingcasino, e per chi dovesse credere nel bottino pieno dell’Italia è disponibile una quota potenziata a tempo sul sito BETIC:

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 del 24 giugno , sarà possibile trovare in lavagna il 2 ITALIA a quota 3.

L’utente che vorrà approfittare di questo aumento di quota potrà puntare fino ad un massimo di 25€ e la vincita sarà da subito interamente prelevabile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito.

PressGiochi