Euro 2024: arrivano i quarti di finale

Proseguono gli Europei 2024: venerdì 5 luglio iniziano i match validi per i quarti di finale. La giornata si apre alle h.18.00 a Stoccarda con la partita tra Spagna e Germania. La squadra di de La Fuentes si è assicurata il passaggio del turno con grande autorità, dopo una vittoria 4-1 contro la Georgia; gli uomini del tecnico Nagelsmann si sono qualificati dopo la vittoria di sabato scorso 2-0 contro la Danimarca. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli spagnoli con il segno 1 quotato a 2.75, leggermente inferiore al 2 bancato a 2.90: questa sarà una partita sicuramente molto combattuta. La X è data a 3.15. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.80, il No Goal è fissato a 1.91; l’Under 2,5 è atteso a 1.68, mentre la quota dell’Over 2,5 è superiore, attestata a 2.05.

Ad Amburgo si terrà Portogallo – Francia, con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00 di venerdì 5 luglio al Volksparkstadion. La squadra di Martinez si è aggiudicata la vittoria dopo una intensa partita contro la Slovenia; i francesi hanno centrato la qualificazione, piegando di misura il Belgio nel match di lunedì. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di ​​Deschamps vittoriosa con segno 2 quotato a 2.45; la X viene data a 3.00, mentre l’1 è atteso di un punto più alto a 3.45. L’Under 2,5 è dato a 1.54, contro l’Over 2,5 che si attesta a 2.32; il Goal è bancato a 1.95, mentre il No Goal è quotato più basso, a 1.76.

A Dusseldorf si affronteranno Inghilterra e Svizzera: la squadra inglese arriva ai quarti di finale dopo una sofferta vittoria contro la Slovacchia; la nazionale elvetica invece si è assicurata il passaggio di turno eliminando l’Italia di Spalletti. I pronostici propongono la squadra di Gareth Southgate favorita: l’1 è infatti quotato a 2.30, mentre il segno 2 è dato più alto a 3.85. La X è attesa a 3.00. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 5.80, l’1-0 è quotato a 6.15 e lo 0-0 è dato a 6.75; tutti gli altri esiti superano quota 9.50.

Berlino sarà teatro del match Olanda – Turchia, che si terrà all’Olympiastadion, dove sembrerebbe essere sicura la vittoria della squadra di Koeman, quotata dai bookies di Betsson a 1.61. Il segno 2 e la X per questa partita sono dati entrambi decisamente più alti, rispettivamente bancati a 6.00 e a 4.15. I risultati esatti più attesi sono l’1-0 e l’1-1, entrambi proposti a 7.50; il 2-0 è quotato a 7.75.

PressGiochi