ESports Entertainment acquisice Lhe Enterprises e Argyll Entertainment, esaltando il connubio eSports e scommesse sportive

ESports Entertainment ha siglato un accordo per l’acquisizione di Lhe Enterprises Ltd, la holding di scommesse sportive e l’operatore di casinò Argyll Entertainment. Così il rapporto tra sport elettronici e scommesse sportive viene esaltato non solo dal punto di vista del business, ma anche da quello della finanza. Dal 2017, con il lancio del suo marchio di punta, Argyll non solo si è affermata nel mercato britannico e irlandese, ma ha avuto una rapida crescita, soprattutto grazie all’esperienza dei 40 dipendenti nel marketing, tecnologia, gestione dei rischi e regolamentazione.

Grant Johnson, Amministratore delegato di Esports Entertainment Group , ha dichiarato: “Con Argyll che genera già circa 12 milioni di dollari di entrate l’anno, questa acquisizione avrà un impatto positivo per la nostra azienda. Nell’attuale emergenza provocata dal Covid-19 c’è stato un aumento di interesse nei giochi online per colmare il vuoto lasciato dagli sport tradizionali e da altre attività. L’impronta e la base di entrate consolidate di Argyll, combinate con la nostra solida posizione in contanti derivante dal nostro riuscito aumento di capitale di aprile combinato con la nostra piattaforma di scommesse eSports, ci collocano in un’ottima posizione per capitalizzare questa opportunità in evoluzione”.

