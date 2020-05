Esports. Domani si svolgerà l’All Stars Racing Night con Leclerc, Valentino Rossi e altri campioni

In questo periodo di pausa per quanto riguarda gli eventi sportivi sono ancora i motori ad accendere l’entusiasmo. Sull’onda del successo degli eSports, i campioni della Formula 1, MotoGP e del calcio, domani alle 21.00 su Sky Sport F1, si sfideranno in una serata “GT”. L’All Stars Racing Night, il nome dell’evento, comprenderà vari campioni che si sfideranno a bordo delle vetture del Mondiale GT sulla pista di Misano. Tra i campioni spiccano i nomi del ferrarista Charles Leclerc, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi e molti altri calciatori come Antoine Griezmann, Thibaut Courtois e gli italiano Alessio Romagnoli e Ciro Immobile. L’evento verrà commentato dalle due voci più popolari del motorsport: Carlo Vanzini F1) e Guido Meda (MotoGP).

