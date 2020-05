Esports. Con la Fonzies’Cup raccolti fondi per l’emergenza Covid-19

Una finale entusiasmante sia per i risultati in termini di engagement, sia per la partecipazione di giocatori e pubblico, quella che ha chiuso il primo torneo di PES su Twitch organizzato da Hellodì e Gli Autogol con Fonzies e The Story Lab (la global unit di Dentsu Aegis Network che si occupa di influencer marketing e brand entertainment).

L’iniziativa, che si è svolta dal 22 al 24 aprile, è stata gestita da HEL, la divisione del gruppo Hellodì dedicata agli eSports. Hellodì si è occupata dell’ideazione creativa del progetto, delle relazioni con le parti coinvolte – Fonzies e i talent partecipanti al torneo – e della sua promozione sui social. HEL, l’unità eSports della digital agency milanese, ha curato gli aspetti tecnici di svolgimento del torneo da remoto e la gestione delle procedure organizzative.

La Fonzies’Cup è stata l’occasione per il lancio del canale Twitch de Gli Autogol. Nella tre giorni di torneo su Twitch sono stati guardati 130.000 minuti, con 18.000 utenti collegati in live streaming. Sui social l’iniziativa ha totalizzato circa 3,3 milioni di people reach e oltre 3,8 milioni di impressions. “Il crescente interesse verso gli eSports, già rilevato dalla nostra divisione HEL, si è accentuato di recente con il lungo periodo trascorso in casa per l’emergenza Coronavirus. La tendenza a scegliere sempre di più questa modalità per giocare online è stata confermata dalla Fonzie’s Cup realizzata con il supporto di talenti e personaggi di spicco del mondo sportivo e musicale”, commentano Alex Ballato e Francesco Ferrari, cofounder di Hellodì. “Il successo del progetto, in sinergia con Gli Autogol, ha per noi ancora più valore perché associato a una raccolta fondi che ha permesso di finanziare l’impegno della Croce Rossa per il Covid 19”. Durante la live streaming Gli Autogol hanno invitato più volte il pubblico a donare, direttamente su Twitch tramite un pulsante dedicato che rimandava alla piattaforma per la raccolta fondi, Tiltify.

Protagonisti del torneo sono stati, oltre agli Autogol, i calciatori Andrea Petagna, Gianluca Mancini, Dusan Vlahovic e Nicola Ventola, il cantautore Gazzelle, il gruppo musicale Canova e il giornalista sportivo ed esperto di mercato calcistico Gianluca Di Marzio. I partecipanti hanno disputato il torneo formato da otto squadre suddivisi in due gironi. Nella doppia veste di giocatori e commentatori, Gli Autogol hanno fatto la cronaca del torneo collegandosi in alcuni momenti con i due giocatori in gara da remoto. In finale contro Gianluca Di Marzio, il difensore della Roma Mancini si è aggiudicato la gara per 2-1.

