Esclusiva su CasinoMania con la slot Cowabunga di Relax Gaming!

Il Casino Online di CasinoMania, appartenente al gruppo Cristaltec, è entusiasta di presentare in esclusiva la slot Cowabunga di Relax Gaming. Questo coinvolgente gioco offre una colonna sonora vivace e una grafica straordinaria, che trasporterà i giocatori direttamente in un’atmosfera estiva, immergendoli tra le onde di un mare cristallino ad ogni giro dei rulli.

Si tratta di un’esperienza ricca di adrenalina, con funzioni speciali come giri gratuiti, moltiplicatori fino a 6000 volte la puntata e ben 3087 combinazioni vincenti. Inoltre, è possibile acquistare freespin per aggiungere un ulteriore tocco di emozione al gameplay.

“Siamo orgogliosi di presentare in esclusiva al mercato in italiano la slot Cowabunga di Relax Gaming. Una software house di fama internazionale con cui abbiamo iniziato a collaborare da pochi mesi ma che ci ha regalato fin da subito grandi soddisfazioni e, grazie a questo lancio in esclusiva, possiamo solo rinforzare la nostra collaborazione.

Ringraziamo la software house per averci scelto per far conoscere al pubblico italiano la slot Cowabunga e siamo certi che questo è solo l’inizio di una partnership ricca di successi” ha dichiarato Calvi Lorenzo, Membro del CDA di Cristaltec Entertaiment.

“Siamo orgogliosi di introdurre Cowabunga in esclusiva sul mercato italiano e attendiamo di vedere come il gioco crescerà grazie alla nostra partnership con CasinoMania. È un momento entusiasmante per l’iGaming in Italia e non vediamo l’ora di sviluppare questa collaborazione in futuro” ha affermato Gianluca Crimaldi, Director of Italy di Relax Gaming.

