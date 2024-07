Eroi epici e Samurai per un appassionante luglio su StarCasinò

Sono arrivati 4 nuovi incredibili titoli su StarCasinò, ideali per cominciare le ferie estive nel migliore dei modi. Il brand è sempre molto attento alle ultime uscite e a seguire le tendenze del mercato, e le quattro slot proposte non deluderanno gli utenti.

Buffalo King Untamed Megaways di Pragmatic Play è disponibile in esclusiva sulla piattaforma dall’8 al 22 luglio. Il re delle praterie del Nord America ritorna in una nuova versione, con premi ancora più numerosi e ricca di animali del deserto, che si affiancano sui rulli del gioco. La sua particolarità è che il bufalo d’oro presente ha la funzione di attivare i Free Spins, con moltiplicatori che arrivano fino a 5x durante il round bonus. Gli elementi visivi del gioco sono spettacolari, con schemi di colore teatrali che ricordano un tramonto nel deserto: sia lo sfondo che i rulli esibiscono infatti tonalità di rosso e viola scuro, creando un’atmosfera suggestiva.

Sempre in esclusiva dall’8 al 22 luglio, Cash Crew è il gioco di HackSaw Gaming che offre un layout con 5 rulli e fino a 14 linee di pagamento. Con un tema avvincente legato al mondo del crimine e delle rapine, le sue caratteristiche principali includono Buy Feature, Cash Collector, Extra Spins, Multiplier Wilds, Random Multiplier, ma tanto altro ancora. Vincita massima possibile pari a 10000 volte la puntata totale con numerose possibilità di vincita grazie ai suoi bonus e funzionalità innovative.

Samurai’s Katana di Push Gaming è arrivato sulla piattaforma il 9 luglio, un’appassionante nuova slot con 5 rulli e 20 linee di pagamento, che propone un’esperienza di gioco unica e futuristica. Caratterizzata da un’alta volatilità, offre funzioni bonus che includono giri gratuiti con moltiplicatori, respin, nudging wilds e monete a premio istantaneo. Ambientata in un futuro distopico, con influenze grafiche anime e cyberpunk, Samurai’s Katana fonde tradizione e modernità in un’estetica urbana dai colori neon.

StarCasinò si è assicurata in esclusiva dal 9 luglio al 9 agosto la slot di Spinomenal, Book Of Hercules: A Legendary Quest. Questa slot che offre agli utenti un’avventura emozionante che ripercorre le gesta epiche di uno degli eroi più celebrati della storia, conta 10 linee di pagamento e rulli 5×3. La sua grafica è da considerare straordinaria e il gameplay è estremamente avvincente: il leggendario eroe Ercole accompagnerà gli utenti in un’esperienza di gioco indimenticabile.

PressGiochi