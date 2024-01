Endorphina live su Betway: aumenta l’offerta giochi di Betway Italia

Betway Italia è lieta di annunciare il lancio di tanti nuovi giochi con un nuovo ed innovativo provider, Endorphina. Aumenta la già ricca offerta con tante nuove slots, incluse: 7 Bonus Up, Book of Santa, Book of Vlad, Cyber Wolf, Goddess of War, Minotaurus, Mongol Treasures, Ninja, Rabbits Rabbits Rabbits, Santa’s Gift, Slotomoji e Wild Streak.

Il marchio leader mondiale nel settore dei giochi online renderà disponibili i nuovi giochi di Endorphina nella sezione casino dedicata del proprio sito web e sulla propria app mobile.

Una nuova partnership di successo che amplia la gamma di giochi già a disposizione su Betway.

PressGiochi