Endorphina debutta su Betsson con oltre 60 nuovi giochi

Betsson annuncia l’arrivo di Endorphina sulla propria piattaforma. Con un portafoglio di oltre 60 giochi straordinari, il rinomato provider porta una nuova ondata di intrattenimento e qualità agli utenti appassionati, arricchendo ulteriormente la già ampia offerta di incredibili titoli.

Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia, ha spiegato: “Con l’integrazione di Endorphina, Betsson rafforza ulteriormente il suo impegno nel fornire ai propri utenti contenuti di altissima qualità, continuando a distinguersi come una delle piattaforme leader nel settore dell’iGaming. La nostra dedizione meticolosa alla ricerca dei migliori provider ci consente di offrire una gamma sempre più ampia di opzioni di intrattenimento agli appassionati del settore che si affidano a noi”.

Il provider, riconosciuto a livello globale per la creazione di slot coinvolgenti e innovative, si distingue per la progettazione di nuovi giochi rilasciati ogni anno e per il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei mercati internazionali, catturandone sempre l’attenzione. Ogni titolo è sviluppato con una profonda attenzione ai dettagli, garantendo esperienze superiori che combinano grafica accattivante, design innovativo e meccanismi versatili, offrendo un intrattenimento di alto livello.

Luca Richter, Business Developer Manager di Endorphina, ha dichiarato: “Betsson è un operatore incredibile e importante in molti mercati e sono davvero orgoglioso di questo nuovo importante go-live. La nostra presenza sul mercato italiano sta crescendo rapidamente e non potremmo essere più felici di questo risultato. Il go-live su Betsson.it, oltre a quello precedente su StarCasinò, rappresenta un’altra pietra miliare per noi e siamo davvero soddisfatti del lavoro di squadra che lo ha reso possibile. Voglio ringraziare personalmente Marco Strazzulla per il supporto nel rilascio di questa nuova importante partnership”.

Zdenek Llosa, Senior Partnership Manager di Endorphina, ha concluso: “Siamo entusiasti di collaborare con Betsson, che ha lanciato con successo il suo marchio di punta nel mercato italiano del gioco d’azzardo online. Precedentemente presente in Italia tramite StarCasinò, Betsson.it porta ora in primo piano le sue rinomate scommesse sportive e il casinò online. Siamo grati per l’opportunità di sostenere questo nuovo ed entusiasmante lancio con i giochi di slot di alto livello di Endorphina. Insieme, ci impegniamo a offrire un’esperienza di gioco senza pari ai nostri giocatori in Italia”.

PressGiochi