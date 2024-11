Elk Studios, innovazione e ricerca per nuove slot su misura di ogni giocatore

A Malta, in occasione di Sigma Europe, la manifestazione internazionale dedicata all’iGaming abbiamo incontrato ELK studios, società svedese che fornisce piattaforme per slot online, negli ultimi due anni ha avuto

A Malta, in occasione di Sigma Europe, la manifestazione internazionale dedicata all’iGaming abbiamo incontrato ELK studios, società svedese che fornisce piattaforme per slot online, negli ultimi due anni ha avuto dei risultati che possiamo definire eccellenti. In tutti i mercati, compreso quello italiano.

Ce ne parlano Jacob Nordwall, Head of Marketing ELK Studios, e Amedeo Aiello, Key Account Manager ELK Studios.

Si può parlare di un segreto per questa crescita del business?

“Posso dire – ha affermato Nordwall – che il mercato italiano in modo particolare ha apprezzato i nostri prodotti. È stato decisivo il supporto che forniamo e il contenuto innovativo sul quale continuiamo a investire. Noi cerchiamo di spingere ogni giorno, non ci limitiamo a fare le cose che tutti si aspettano ma anche quelle che possono sorprendere. Penso che sia dovuto a questo, almeno in parte, il nostro successo. Abbiamo il coraggio di rischiare e di essere diversi”.

Il mercato italiano del gioco online sta crescendo più rapidamente di altri. Pensi che i giocatori italiani stiano anche cambiando i loro gusti?

“Per me, gli italiani hanno il pregio di volere sempre andare oltre i confini, provare nuovi prodotti che non si trovano fra i giochi tradizionali ma anche fare attenzione all’innovazione che noi cerchiamo di spingere ogni giorno. Quindi, penso che il giocatore italiano sia molto disponibile: noi abbiamo il coraggio di sperimentare e loro rispondono. Quindi, sembra proprio che siamo sulla strada giusta”.

È diverso lavorare con operatori italiani, dato che si tratta di una normativa più restrittiva di altre legislazioni?

“Dal punto di vista della regolamentazione – prosegue Nordwall -, penso che regole più restrittive ci costringano a creare dei giochi con un impegno maggiore per renderli perfettamente adeguati alle norme e alle esigenze dei giocatori. Per approcciare il mercato italiano, cerchiamo di metterci il più possibile nei panni dei consumatori locali per soddisfarli. Cerchiamo il più possibile di pensare da italiani, di immergerci nella cultura locale, per sintonizzarci con i loro gusti e farli sentire in un ambiente sicuro. Abbiamo deciso di investire su collaboratori italiani, come con Amedeo che è un madrelingua, e conoscono le esigenze di questi giocatori.

Credo che questa sia uno dei nostri punti di forza per entrare nel mercato italiano. È così vogliamo continuare a muoverci”.

Il mercato italiano è anche il più regolamentato di tutti e pone più difficoltà agli operatori.

“Sì, il termine ‘compliance’ rappresenta davvero una sfida per tutti e speriamo che il prossimo anno possa migliorare. Comunque – afferma Amedeo Aiello, key account manager ELK Studios -, siamo sempre pronti a tutte le evenienze e a tutte le sfide. L’Italia sta andando alla grande. Abbiamo tanti tipi di slots: da quelle più semplici, classiche e divertenti come i Pirots e i Toro che conoscono tutti, a quelle più elaborate come i Cygnus o le Nitropolis per giocatori più maturi, che sono tutte serie estremamente di successo. Il nostro obiettivo é quello di offrire ai nostri clienti un ampio portafoglio di giochi per permettere loro di soddisfare i gusti e le preferenze di diversi tipi di giocatori.

In tal modo abbiamo una stretta collaborazione dove ELK prova sempre a spingersi oltre i confini, e i nostri clienti ci offrono input per soddisfare i loro giocatori.”

“Non è proprio un segreto – conclude Amedeo Aiello – se non la nostra volontà di puntare sempre sulla qualità dei nostri prodotti, dalla grafica all’animazione estremamente curata, meccaniche innovative, suoni prodotti in-house e tanto tanto divertimento e intrattenimento.

Siamo un fornitore molto affermato in Italia, ci conoscono tutti, abbiamo le nostre slot ovunque e i giocatori ci ripagano sempre giocando con le nostre slot, sia quelle classiche che le novità”.

