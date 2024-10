Elettronica VideoGames e PinterBet: una nuova alleanza per il mercato del gioco online

In un’operazione che segna un nuovo capitolo nell’espansione del mercato del gioco online, Elettronica VideoGames (EVG) ha ufficializzato una collaborazione strategica con PinterBet. Grazie a questo accordo, l’azienda di gaming amplia la propria offerta su una piattaforma di punta per i giocatori italiani, consolidando la propria presenza digitale.

Con l’aggiunta di una vasta gamma di giochi targati EVG su PinterBet, il catalogo di quest’ultima si arricchisce ulteriormente, offrendo agli utenti nuove opportunità di gioco su un’interfaccia solida e sempre più variegata. Con International Games System, i giocatori potranno accedere ad un catalogo sempre più ricco e variegato.

Fondata nel 2018, PinterBet si è affermata rapidamente nel mercato italiano, distinguendosi come punto di riferimento per gli appassionati del gioco d’azzardo. Guidata dall’esperienza del CEO Roberto D’Amora, PinterBet vanta oggi una rete di punti vendita fisici ben distribuita sul territorio nazionale, unita a una piattaforma digitale in rapida espansione. Il portale è noto per offrire un’ampia scelta di slot machine e altre opzioni di gioco in un ambiente affidabile e coinvolgente, che con questa nuova partnership si arricchirà di decine di nuovi titoli.

Antonello Mele, Product Manager di PinterBet per il mercato italiano, ha espresso il proprio entusiasmo per la collaborazione con EVG, sottolineando l’importanza di scegliere partner di valore in un settore in continua evoluzione: «Siamo entusiasti di annunciare la partnership con EVG. Il mercato dei casinò online è in continua evoluzione e selezionare i migliori provider è la nostra priorità. Offrendo decine di nuovi giochi, lavoriamo costantemente per arricchire l’offerta di PinterBet e garantire ai nostri utenti un’esperienza sempre più coinvolgente. EVG è un tassello fondamentale nel nostro piano di crescita e siamo certi che porterà un valore aggiunto alla nostra piattaforma.»

Elettronica VideoGames ha rivolto un ringraziamento sentito a tutti i collaboratori coinvolti nel progetto, dal CEO Roberto D’Amora e Fiorangela D’Amora ad Antonello Mele e all’intero team di PinterBet, oltre ai team di GOL e Exalogic per il loro contributo strategico.

PressGiochi