EL Industry Days 2024: si parla del valore sociale delle lotterie

L’impatto dei membri della European Lotteries (EL) sulla società è probabilmente ancora più positivo di quanto ci si aspetti. Alla decima edizione degli EL Industry Days, tenutasi dal 17 al 19 giugno 2024 a Salisburgo, sono stati presentati e discussi i risultati iniziali di vari studi e progetti.

Sono stati presentati i risultati preliminari di uno studio dell’Università di Lille sul valore sociale delle lotterie. I primi risultati provenienti da Francia e Belgio dimostrano un impatto positivo dei giochi a lotteria. Poiché il modello econometrico sarà applicato a dati internazionali, la ricerca futura nei prossimi 12 mesi fornirà una comprensione migliore dei benefici sociali (positivi) delle lotterie.

Dando priorità allo scopo delle lotterie – promuovere e difendere un modello di lotteria sostenibile – EL e i suoi membri mirano ad essere riconosciuti come leader nell’Impatto Sociale Positivo. L’obiettivo di EL è costruire un Rapporto d’Impatto per mostrare una panoramica completa delle attività di sostenibilità dei suoi membri. I primi elementi mostrano che questo rapporto può diventare un punto di riferimento nel settore. Iniziative, buone pratiche e studi di caso sottolineano l’impatto sociale positivo e i preziosi contributi alla società. Non sono stati presentati solo i diversi progetti a sostegno dello sport di base, della cultura, del patrimonio o della sanità. EL guida il settore anche sottolineando l’importanza della protezione dei giocatori e adottando una tolleranza zero verso le attività illegali.

Un dibattito tra CEO su questo argomento ha concluso che comunicazioni mirate, trasparenza, fiducia, innovazione, collaborazione, promozione del finanziamento per buone cause e valori condivisi potrebbero ulteriormente dimostrare la leadership delle lotterie nella sostenibilità sociale. Inoltre, sono stati presentati vari approfondimenti sulle iniziative ambientali di EL, concentrandosi sulla promozione della carta certificata nel settore e sulla misurazione delle impronte di carbonio. Anche la quarta classe dell’iniziativa Women’s Initiative in Lottery Leadership (WiLL) di EL è stata evidenziata nel programma.

Progetti e contributi dei partner alla sostenibilità – Nuove iniziative come il Progetto Heritage di EL hanno invitato i membri di EL a unirsi per salvaguardare e proteggere il patrimonio culturale delle lotterie. Sono stati forniti esempi da El Gordo in Spagna e dalla National Lottery in Belgio, dove è nato il primo gioco a lotteria moderna, nel 1441 a Bruges.

Sono stati annunciati progetti collaborativi con i partner ENGSO e Sport & Citizenship, enfatizzando il potere unificante dello sport di base per unire e guidare un impatto sociale positivo. Iniziative degne di nota includevano “Football shirt Friday” di Danske Spil in Danimarca e progetti in Renania Settentrionale-Vestfalia sostenuti da WestLotto.

I partner di EL, IGT, Scientific Games e NeoGames, hanno presentato i loro progetti estesi e il loro lavoro per creare un impatto sostenibile sulla società. Anche se queste iniziative potrebbero non essere evidenziate nei servizi quotidiani ai loro clienti, questi fornitori stanno adottando iniziative come la stampa a base d’acqua, metodi di trasporto elettrico, rapporti estensivi e innovazioni premiate. I partner di EL mostrano una vera leadership nel sostenere le iniziative del settore per creare un impatto positivo.

EL e i suoi membri si impegnano a rendere il loro impatto sociale positivo più grande e più esteso, per differenziarsi dagli operatori illegali e dimostrare i loro preziosi contributi alla società. Nei prossimi mesi, saranno raccolte ulteriori prove sull’importanza di preservare il modello di lotteria sostenibile per la società. Questi risultati saranno presentati durante il Congresso EL 2025, organizzato a Berna e ospitato da Loterie Romande e Swisslos.

Punti Salienti dell’Assemblea Generale – In occasione dell’Assemblea Generale a Salisburgo, i membri di EL hanno approvato l’ingresso del Sig. Ionut-Valeriu Andrei (CEO, Loteria Română) nel Comitato Esecutivo di EL.

L’Autorità della Lotteria Nazionale del Ghana è stata approvata come nuovo membro Osservatore di EL e i seguenti come membri Associati: Greentube GmbH, Allodium Games s.r.o., Custom Group e Optimove.

L’adesione di Caspian Tech è stata interrotta a causa della mancata conformità alla certificazione obbligatoria per il gioco responsabile. L’Assemblea Generale ha deciso di consolidare tutte le attività presso la sede centrale di Bruxelles, ringraziando Loterie Romande per il suo lungo supporto all’ufficio di Losanna di EL.

PressGiochi