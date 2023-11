EGR 2023: Casino2K tra i finalisti come “Affiliato dell’Anno”.

All’Hilton Cavalieri di Roma oggi si tiene l’EGR Italy 2023: evento dedicato alle premiazioni dei grandi del settore del gaming in Italia. Le categorie per le quali i partecipanti verranno

Le categorie per le quali i partecipanti verranno premiati sono: Affiliato dell’anno, Campagna di Marketing, Casino operatore, Innovazione di prodotto interna, Operatore dell’anno, Operatore del servizio clienti, Operatore di gioco sicuro, Operatore mobile, operatore sport betting, Fornitore di contenuti del casinò, Fornitore di piattaforme per casinò, Fornitore di scommesse sportive, Fornitore di Software, Fornitore di sport virtuali, Fornitore di tecnologia compliance, Fornitore mobile, Migliore azienda per pagamenti controllo frodi, Partner di acquisizione e retenzione, Piattaforma di aggregazione, Modello diversità ed inclusione, Datore di lavoro dell’anno e Stella Nascente.

Tra i candidati alle premiazioni dell’evento sono presenti Salvatore Martorana, Stefano Franceschetti e Matteo Giannone, co-founders di Casino2K (www.casino2k.com) tra i finalisti come “Affiliato dell’Anno”.

“In un mercato come il nostro, – affermano i rappresentanti di Casino2K – è di fondamentale importanza avere eventi come l’EGR che permettono ai grandi del settore di incontrarsi e discutere la realtà in cui operiamo. Siamo molto fieri di essere di nuovo qui, come negli anni passati, perché conferma quanto sia apprezzato il lavoro che facciamo con tanta passione”.

Facciamo le nostre congratulazioni a tutti i partecipanti all’evento restando in attesa di sapere che sono i tanto attesi vincitori.

