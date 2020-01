EGBA supporta delle normative sul gioco d’azzardo spagnolo: “Usare pubblicità per favorire operatori legali”

La European Gaming and Betting Association ha suggerito che le nuove normative sul gioco d’azzardo in Spagna dovrebbero essere “equilibrate, proporzionate e progettate in modo tale da supportare piuttosto che minare il mercato regolamentato”.

Ciò accade quando i nuovi partiti di governo spagnoli indicano che intendono introdurre nuovi regolamenti per il gioco d’azzardo, comprese misure aggiuntive di protezione dei consumatori, restrizioni più rigorose per la pubblicità e una revisione della tassazione per il gioco d’azzardo online.

L’EGBA ha sottolineato di accogliere con favore le potenziali nuove misure politiche che verranno introdotte, con gli impegni di politica generale delineati in un accordo di 50 pagine pubblicato verso la fine del 2019 dai partiti PSOE e Podemos che formano il nuovo governo di coalizione del paese.

Maarten Haijer, segretario generale della European Gaming and Betting Association, ha spiegato: “In passato, abbiamo visto, in varie giurisdizioni, l’introduzione di misure di protezione dei consumatori ben intenzionate che hanno avuto un effetto controproducente perché hanno spinto i giocatori online verso operatori non regolamentati , siti Web offshore che li espongono a pratiche pericolose e alla mancanza di ricorso legale quando vengono calpestati i loro diritti e le tutele dei consumatori.

“Il governo spagnolo dovrebbe prestare attenzione a questo rischio e garantire che le nuove misure, che potrebbero essere prese in considerazione, siano consapevoli della necessità di garantire un alto tasso di partecipazione degli attori nel mercato regolamentato spagnolo, piuttosto che nel mercato offshore.

“Questo è vero in particolare per quanto riguarda la pubblicità, che è uno strumento vitale per indirizzare i giocatori verso i siti Web di giochi e scommesse che sono autorizzati e regolamentati in Spagna – e lontano dai siti Web rischiosi.

Per quanto ne sappiamo, non esistono ricerche o studi che concludano che il volume della pubblicità per il gioco d’azzardo abbia un impatto sul rischio di gioco d’azzardo problematico. Tuttavia, allo stesso tempo, EGBA riconosce ovviamente la necessità di garantire che la pubblicità sia responsabile e aiuti a proteggere i consumatori e i minori vulnerabili.

La pubblicità del gioco d’azzardo svolge un ruolo importante nell’informare i consumatori su quali siti Web sono regolamentati e autorizzati in Spagna e dove possono giocare in un ambiente sicuro e regolamentato che tiene conto della loro necessità di essere protetti. Nella maggior parte dei paesi dell’UE, la pubblicità è anche richiesta per fornire informazioni sui rischi del gioco d’azzardo e dove e come i consumatori possono ottenere aiuto se ne hanno bisogno.

Mentre riconosciamo che la pubblicità può essere vista come eccessiva dai regolatori o dall’opinione pubblica, è necessario un certo livello di pubblicità per garantire che i consumatori rimangano all’interno dell’ambiente regolamentato online.”

PressGiochi