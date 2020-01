Spagna: il prossimo 15 gennaio entrano in vigore le nuove norme sulla pubblicità del gioco d’azzardo

Il nuovo quadro normativo per la pubblicità di giochi online entrerà in vigore il 15 gennaio in Spagna.

La modifica del Codice di condotta sulle comunicazioni commerciali dell’attività di gioco mira a rafforzare la protezione dei gruppi più vulnerabili, con particolare attenzione ai minori.

Due mesi dopo la sua approvazione, mercoledì prossimo, 15 gennaio, entrerà in vigore la modifica del Codice di condotta sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco. Le modifiche, che incorporano nuove limitazioni alla pubblicità del gioco d’azzardo online su radio, televisione e internet, sono state approvate all’unanimità dalla Commissione congiunta per il seguito del codice di condotta per le comunicazioni di gioco commerciali.

Per l’industria, la modifica del Codice di condotta rappresenta un altro esempio del suo impegno a pubblicizzare responsabilmente e proteggere i minori e i gruppi più vulnerabili, come i giocatori che mostrano un comportamento patologico. Con questo, il nuovo regolamento risponde anche ad alcuni settori dell’opinione pubblica, indipendentemente dai piani del nuovo esecutivo per la regolamentazione della pubblicità dei giochi digitali.

Le misure approvate possono essere sintetizzate in:

Divieto di presenza negli annunci pubblicitari di:

• Minori. Né possono essere interpretati da bambini di età inferiore ai 25 anni.

• Persone riconoscibili per la loro notorietà pubblica e che partecipano agli spazi dei bambini nei media o la cui attività si concentra sui minori

• Sportivi attivi che svolgono attività di gioco.

Limitazioni alle ritrasmissioni:

• Restrizioni al momento dell’emissione di annunci pubblicitari su trasmissioni dirette televisive e online prima delle 22h (fascia oraria dei bambini), in cui le comunicazioni commerciali che diffondono bonus o promozioni di qualsiasi tipo non possono essere effettuate all’interno della trasmissione stessa.

Limitazioni dei bonus di benvenuto:

• I bonus di benvenuto utilizzati nelle comunicazioni commerciali di bingo, roulette, point e banking, black jack, poker, scommesse sportive o equestri, macchine da gioco e scommesse incrociate sono limitate a un massimo di € 200.

Misure che garantiscono la veridicità della pubblicità:

• Le comunicazioni commerciali e le auto-promozioni devono includere tutti gli elementi essenziali dei termini e delle condizioni dei bonus o delle promozioni, intesi come quelli essenziali che influenzano direttamente la validità dell’offerta, il rimborso di tali obbligazioni e gli eventuali guadagni.

E avvertimenti standardizzati di gioco responsabile e + 18:

• Le società di gioco online includeranno nelle comunicazioni commerciali visive un avvertimento standardizzato, come un modo per chiudere il pezzo pubblicitario, che li spinge a giocare in modo responsabile e ricordare che il gioco online è un’attività vietata per i minori di 18 anni, di simile a quello previsto dalle case farmaceutiche alla fine della pubblicità dei farmaci.

• In effetti, il messaggio “No Fun, no game” era già stato utilizzato l’anno scorso in una campagna mediatica lanciata da Responsible Game, nel 2018 in occasione della Coppa del Mondo in Russia.

• Questo avviso standardizzato verrà emesso a schermo intero e durerà 2 secondi e possono essere sostituiti o integrati da una banda che apparirà nella parte inferiore dell’immagine durante l’annuncio.

Con la modifica del Codice di condotta, l’industria dei giochi raccoglie le misure chiave del progetto di decreto reale e approfondisce l’impegno sociale evitando di adottare comunicazioni che abbiamo un’attrazione speciale sui minori.

PressGiochi