EGBA, l’European Safer Gambling Week 2024 registra risultati da record

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha annunciato oggi i risultati straordinari della quarta edizione della European Safer Gambling Week, svoltasi dal 18 al 24 novembre 2024. L’iniziativa, che ha combinato una campagna sui social media con un ampio programma di eventi, ha evidenziato l’impegno sempre più forte del settore europeo per il gioco responsabile, segnando nuovi traguardi in termini di partecipazione e copertura geografica.

La campagna di quest’anno ha visto la partecipazione di 195 partner, con un aumento del 20% rispetto al 2023. Per la prima volta, otto autorità nazionali di regolamentazione del gioco hanno preso parte all’iniziativa, più del doppio rispetto all’anno precedente, contribuendo alla campagna sui social media o partecipando attivamente agli eventi.

La portata della campagna è cresciuta significativamente, coinvolgendo 26 paesi, un aumento del 30% rispetto al 2023. Nuovi partner provenienti da Croazia, Serbia, Slovacchia e Ucraina si sono uniti per la prima volta, dimostrando la dimensione sempre più paneuropea dell’iniziativa. L’inclusione è stata favorita dalla disponibilità di grafici social tradotti in 27 lingue locali.

La campagna social ha raggiunto un pubblico di 3,1 milioni di utenti attraverso Facebook, Instagram, LinkedIn e X (precedentemente Twitter), generando 1.169 post, un incremento del 67% rispetto all’anno precedente. Un elemento chiave della Settimana è stato il programma di eventi specializzati, che ha registrato un aumento dell’11%, con 20 eventi in totale. Gli incontri hanno attirato un numero record di partecipanti, con 4.500 registrazioni e 3.000 partecipanti effettivi. Tra gli argomenti trattati: tendenze nell’uso dell’IA, rapporti sulla prevalenza del gioco problematico e innovazioni negli strumenti e nei messaggi per il gioco responsabile. Gli eventi hanno visto la partecipazione di 105 relatori, tra cui rappresentanti di alto livello delle autorità di regolamentazione di Belgio, Danimarca, Francia e Regno Unito.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’impegno costante dei membri dell’EGBA per il gioco responsabile, che nel 2023 ha portato all’invio di 67 milioni di messaggi di sicurezza ai clienti europei. Questa settimana dedicata amplifica tali sforzi, promuovendo la collaborazione tra operatori, regolatori e organizzazioni di prevenzione del rischio.

“Il successo di questa edizione riflette l’impegno crescente del settore per la protezione dei giocatori,” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA. “L’aumento significativo della partecipazione, soprattutto da parte delle organizzazioni sanitarie e delle autorità di regolamentazione, dimostra un obiettivo comune e una maggiore unità nel nostro approccio al gioco responsabile. Grazie a questa collaborazione, abbiamo raggiunto un numero record di europei con messaggi cruciali sulla sicurezza durante la campagna. Insieme, stiamo rendendo il gioco più sicuro e non vediamo l’ora di costruire su questo successo nell’edizione del prossimo anno.”

La European Safer Gambling Week 2024 si è affermata come un punto di riferimento per la cooperazione e l’innovazione nel settore del gioco responsabile, rafforzando la fiducia e la protezione per milioni di giocatori in tutta Europa.

