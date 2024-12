ECA pubblica il suo manifesto per i politici dell’UE

Il 1° dicembre 2024, una nuova Commissione europea ha avviato il suo mandato 2024-2029, con una serie di obiettivi ambiziosi stabiliti per i prossimi cinque anni, tra cui il supporto alle persone e alle aziende europee. In questo contesto, l’European Casino Association (ECA) annuncia con orgoglio la pubblicazione del suo nuovo Manifesto, che delinea l’impegno dei suoi membri, che rappresentano l’industria dei casinò terrestri autorizzati in Europa, a combattere la criminalità, proteggere i consumatori e sostenere la competitività dell’Unione europea (UE). Questo documento visionario delinea l’impegno dell’ECA nel supportare i decisori politici dell’UE nell’attuazione degli obiettivi proclamati dalla nuova Commissione europea, proteggendo le economie degli stati membri, salvaguardando il benessere dei consumatori e sostenendo la crescita economica. Il Manifesto si basa su tre pilastri che sottolineano le priorità dell’associazione per i prossimi cinque anni:

Supporto: l’ECA è pronta ad assistere l’UE nel garantire un ambiente di gioco sicuro e ben regolamentato. Insieme ai decisori politici europei, l’ECA mira ad affrontare la crescente minaccia degli operatori di gioco illegali e dei loro legami con attività criminali. Protezione: garantire il benessere dei consumatori europei rimane centrale nella missione dell’ECA. Attraverso l’adesione a rigidi quadri normativi e dialoghi collaborativi con gli Stati membri dell’UE e le autorità competenti, l’ECA promuove il gioco responsabile nonché la sicurezza e l’equità in tutte le operazioni dei casinò, combattendo allo stesso tempo gli operatori illegali e mitigando i rischi che rappresentano per il settore e la società. Promozione: i membri dell’ECA guidano attivamente la crescita economica creando posti di lavoro, supportando le comunità locali e contribuendo al PIL nazionale e dell’UE. D’altro canto, gli operatori illegali privano gli Stati membri dell’UE di oltre 10 miliardi di euro di entrate fiscali all’anno. L’ECA sostiene un quadro normativo e finanziario equo per garantire la competitività sostenibile delle operazioni dei casinò legali terrestri e online.

Parlando del Manifesto, il Presidente dell’ECA Erwin van Lambaart ha affermato: “Questo documento riflette il nostro impegno a supportare gli sforzi dell’UE e degli Stati membri per sostenere un settore dei casinò terrestri regolamentato e responsabile. Invitiamo i decisori politici a collaborare con noi per salvaguardare l’integrità dell’industria del gioco d’azzardo contro gli operatori illegali, promuovendo al contempo la crescita economica e proteggendo i consumatori”.

La pubblicazione del manifesto sottolinea la dedizione dell’ECA a far avanzare gli standard di gioco responsabili, affrontare il gioco d’azzardo illegale e creare un campo di gioco uniforme per l’industria dei casinò legale e regolamentata. Serve come invito all’azione per le istituzioni, i politici e le parti interessate dell’UE a lavorare insieme per garantire il futuro successo del settore dei casinò europei per il successo dell’economia europea generale.

PressGiochi