ECA e OKTO confermano la partnership strategica

OKTO conferma una partnership strategica con l’influente European Casino Association, a dimostrazione del suo continuo impegno a promuovere l’innovazione e la digitalizzazione dei pagamenti con i leader della comunità europea dei casinò. Secondo i termini dell’accordo, OKTO fornirà consulenza e leadership di pensiero per consentire ai 900 casinò rappresentati dall’ECA su come offrire la migliore esperienza di pagamento digitale ai propri clienti.

Espandendo l’accordo strategico, il CCO di OKTO, Simon Dorsen, ha dichiarato: “Ci impegniamo a lavorare con organismi influenti e con idee simili come la European Casino Association. I pagamenti digitali sono uno dei settori in più rapido sviluppo all’interno dell’ecosistema del gioco d’azzardo, in quanto tale, c’è una richiesta e una richiesta costanti per le aziende innovative di fornire soluzioni che soddisfino le esigenze di autorità di regolamentazione, commercianti e consumatori. Questa partnership dimostra il desiderio di OKTO di collaborare con esperti del settore per promuovere l’innovazione e offrire agli utenti le migliori esperienze di pagamento. Non vediamo l’ora di condividere e scambiare conoscenze con altri leader del settore per garantire che, collettivamente, riusciamo a portare avanti il ​​settore e a beneficiare tutte le parti interessate: consumatori, casinò, fornitori di servizi di pagamento e autorità di regolamentazione”.

Il segretario generale dell’ECA, Hermann Pamminger, ha accolto favorevolmente lo sviluppo collaborativo: “Una parte essenziale del ruolo dell’ECA è affrontare le innovazioni chiave in relazione alle operazioni dei casinò. L’ECA funge da rete di informazioni per i nostri membri mentre lavoriamo a stretto contatto con le istituzioni dell’UE su iniziative che potrebbero potenzialmente avere un impatto sul settore europeo dei casinò terrestri. L’annunciata partnership con OKTO fornisce ai nostri membri le informazioni e gli sviluppi più recenti in materia di pagamenti digitali e digitalizzazione. Aiuterà gli operatori a comprendere e rispondere ai requisiti stabiliti dalle autorità di regolamentazione del settore e, soprattutto, come si relazionano con i quadri di gioco responsabili autentici ed efficaci implementati da operatori debitamente autorizzati”. La European Casino Association è uno degli organismi internazionali di gioco più rispettati che rappresentano gli interessi di circa 900 casinò, impiegando oltre 70.000 dipendenti in 28 paesi in tutta Europa.

PressGiochi