EAG 24 mettere il gioco responsabile al centro dello show

I visitatori che parteciperanno all’edizione 2024 di EAG, Expo (16-18 gennaio, ExCeL, Londra) avranno l’opportunità di accedere agli ultimissimi sviluppi e alle iniziative che influiscono sul gioco d’azzardo più sicuro. Le principali organizzazioni no-profit tra cui YGAM, Betknowmore, GamCare, Better Change and Breakeven hanno infatti accettato gli inviti a partecipare al Safer Gambling Hub che farà parte dello show floor EAG.

Il CEO di Bacta, John White, ritiene che l’Hub funzioni su due livelli, coinvolgendo sia gli operatori di gioco sia gli stakeholder esterni.

White ha spiegato: “EAG offre ai visitatori l’opportunità di essere aggiornati sulle più recenti riflessioni del mercato e questo ovviamente include il gioco d’azzardo più sicuro. È estremamente importante che come settore siamo in grado di dimostrare il nostro impegno per un gioco d’azzardo responsabile e avere l’Hub in una posizione di rilievo nello show floor dell’EAG permetterà esattamente questo.

Martin Burlin, Presidente di EAG ha aggiunto: “Sebbene il motivo più importante per partecipare a EAG sia la messa in mostra dei giochi di puro intrattenimento, ci impegniamo anche a offrire un’esperienza di spettacolo completa che includa l’opportunità di conoscere gliultimi sviluppi e problemi del settore.Il programma di seminari EAG incentrato sul business ne fa parte, così come il Safer Gambling Hub.Sono lieto che, in collaborazione con bacta, siamo ancora una volta in grado di regalare uno spazio espositivo alle principali agenzie di gioco e di fornire un unico punto di riferimento”.

Si prevede che oltre 4.000 operatori provenienti sia dal settore dell’intrattenimento che da quello dei giochi da intrattenimento inizieranno il loro anno di attività quando EAG’24 aprirà al settore dal 16 al 18 gennaio presso ExCeL, Londra.

PressGiochi è media partner dell’evento.

PressGiochi