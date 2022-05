E’ Christoph Boo l’European Dealer Champion del 2022

Dopo due anni di attesa c’è un nuovo Campione Dealer Europeo! L’attesa di due anni per trovare e incoronare il “Campione europeo dei Dealer” della European Casino Association si è conclusa in modo spettacolare presso la Salle Medecin, Casino de Monte-Carlo il 18 maggio 2022.

Due giorni di intensa competizione hanno visto 40 partecipanti provenienti da 23 diversi paesi europei mostrare l’eccellenza nell'”arte del dealing” nella splendida cornice monegasca del Casino de Monte-Carlo. Dimostrando la loro abilità in tutte le discipline, Christoph Boo del Casino Zurigo, Svizzera, ha battuto Daniel Rhodes, Hippodrome London e Zoltan Horvath, Casino Györ, al secondo e terzo posto, vincendo un’emozionante finale per essere giustamente nominato Campione Europeo Dealer di quest’anno.

La 14a edizione dell’European Dealer Championship dell’ECA si è svolta sul palcoscenico più grande e il teatro più grandioso del gioco d’azzardo europeo, il favoloso Casino de Monte-Carlo di Monaco. La Société des Bains de Mer, ha accolto un numero record di partecipanti, membri della giuria e una folla di centinaia di spettatori che hanno assistito all’azione dei migliori dealer europei.

Riflettendo sulla sua performance, Christoph Boo ha dichiarato: “Questo è fantastico. Non mi sarei mai aspettato di vincere quando sono arrivato in questo posto fantastico, con tutti questi fantastici dealer. Sono così orgoglioso di aver vinto questa competizione e di essere stato incoronato European Dealer Champion 2022”.

Altri vincitori hanno mostrato le loro abilità in questi eventi speciali:

Best Card Handler: Christopher Conceicao, Casino de Monte-Carlo.

Best Cutting Chips: Noemie Serra, Casino de Monte-Carlo.

Best Pushing Stacks: Paul Gaitan, Casino Cosmopol.

Best Mathematician: Marzen Zdanowske, Casinos Poland.

Best Chipper: Paul Gaitan, Casino Cosmopol.

“Vorrei ringraziare i nostri ospiti, la Monte-Carlo Société des Bains, per aver fornito la cornice perfetta per l’evento di quest’anno”, ha commentato il presidente dell’ECA, Per Jaldung. “Siamo un settore costruito sul talento dei nostri dealer, che sono il primo punto di contatto con i nostri clienti. I nostri dealer sono l’ingrediente essenziale nei nostri ambienti di gioco dal vivo. L’EDC mette in mostra la forza dell’industria del gioco terrestre, che impiega oltre 50.000 persone in Europa. Congratulazioni a Christoph Boo per essere salito in cima a uno straordinario gruppo di concorrenti. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Christoph di nuovo l’anno prossimo per giudicare il campionato nel 2023″.

L’European Dealer Championship tornerà nel 2023 a Cipro ospitato da City of Dreams Mediterranean.

PressGiochi

