Dopo 10 anni, Eurojackpot si rinnova

Dopo 10 anni dalla sua nascita nel 2012, Eurojackpot, l’unico gioco in Italia con un Jackpot europeo, dal prossimo 25 marzo, si rinnova e si arricchisce con l’obiettivo di coinvolgere ancor di più tutti i giocatori di lotteria accumunati dalla voglia di divertirsi e di sognare.

Tutti i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a concorrere alla conquista del Jackpot milionario, offrendo ai giocatori ancora più opportunità, allo stesso prezzo di sempre. Il Jackpot, elemento centrale del gioco, incrementerà infatti il suo valore massimo, da 90 a ben 120 milioni di euro e, oltre al venerdì, sarà introdotta una nuova estrazione settimanale, tutti i martedì.

Giocare, come sempre, è molto semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, anziché su 10.

La prima estrazione è prevista per venerdì 25 marzo 2022, mentre il nuovo appuntamento con l’estrazione del martedì partirà dal 29 marzo 2022.

“La nuova formula di Eurojackpot conferma la volontà di tutti i Paesi del Consorzio, di innovare costantemente, per rispondere alle esigenze comuni dei giocatori di lotterie – dichiara Rosangela Robbiani, Managing Director Lottery di Sisal”.

“Eurojackpot è il risultato di una solida collaborazione tra Paesi europei, alla quale per primi abbiamo creduto e abbiamo lavorato intensamente; oggi è particolare motivo di orgoglio essere l’unico concessionario in Italia a proporre ai nostri affezionati giocatori un gioco di respiro europeo. Le innovazioni, introdotte in Italia con l’avvallo di ADM, sono frutto dell’impegno di Sisal e del Product Working Group Europeo, costantemente alla ricerca di soluzioni che incontrino gli interessi dei consumatori, in linea con i principi di innovazione e responsabilità insiti del DNA aziendale”.

Ad oggi, Eurojackpot ha distribuito nei Paesi europei aderenti 118 Jackpot milionari, di cui 3 hanno visto protagonista l’Italia che, al momento, si classifica settima nel ranking europeo.

I Jackpot vinti in Italia sono stati:

29 maggio 2020 : jackpot da 33.290.606,90€ realizzato a Rionero in Vulture (PZ) con una giocata casuale da 4€ presso il punto vendita Tabacchi Archetti in via Fiera, 64;

: jackpot da realizzato a Rionero in Vulture (PZ) con una giocata casuale da presso il punto vendita Tabacchi Archetti in via Fiera, 64; 16 novembre 2018 : jackpot da 18.000.000€ centrato a Valledolmo (PA) con una giocata casuale da 2€ presso il punto vendita Tabacchi Muscato in Corso Garibaldi, 155. In questo concorso il jackpot è stato vinto anche in Spagna, Finlandia e due volte in Germania;

: jackpot da centrato a Valledolmo (PA) con una giocata casuale da presso il punto vendita Tabacchi Muscato in Corso Garibaldi, 155. In questo concorso il jackpot è stato vinto anche in Spagna, Finlandia e due volte in Germania; 16 agosto 2013: jackpot da 15.541.392€ vinto a Carate Brianza (MB) con una schedina 5 pannelli da 10€ presso il punto vendita Tabaccheria di Vaira in Via Donizetti, 31.

Non solo jackpot: il gioco ha infatti aggiudicato oltre 60 vincite 5+1 e 100 vincite 5+0, distribuendo premi ricchissimi da nord a sud.

JACKPOT VINTI, CLASSIFICA E VINCITE

Dal lancio del gioco ad oggi (dal 6 aprile 2012 al 18 marzo 2022) Eurojackpot ha assegnato ben 118 Jackpot milionari.

La classifica europea dei Jackpot vinti è la seguente:

Germania: 52 Finlandia: 21

Danimarca: 8

Svezia, Norvegia: 6 Spagna: 5 Polonia: 4

Italia, Slovenia e Ungheria: 3

Repubblica Ceca e Olanda: 2

Croazia, Lituania, e Slovacchia: 1 Estonia, Islanda e Lettonia: 0

CURIOSITÀ

Eurojackpot piace in tutta Italia, trasversalmente da nord a sud: i proventi del gioco, infatti, sono sostanzialmente equidistribuiti, così come lo sono le vincite.

È maggio il mese più fortunato per i giocatori italiani di Eurojackpot, mentre l’anno più propizio è stato il 2018 con un totale di premi distribuiti pari a 43.001.400€.

EUROJACKPOT – Le novità

Giocare a Eurojackpot, a partire dall’estrazione del 25 marzo, è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.

La giocata minima resta di 2€, pari ad una combinazione.

Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.

Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie).

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

I 18 i paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

PressGiochi