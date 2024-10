Dl Omnibus, inizia il secondo passaggio alla Camera

Il Dl Omnibus, è stato approvato ieri in I lettura al Senato, è stato presentato alla Camera ed è stato assegnato in II lettura alle Commissioni riunite Bilancio (V) e

Il Dl Omnibus, è stato approvato ieri in I lettura al Senato, è stato presentato alla Camera ed è stato assegnato in II lettura alle Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI), che hanno iniziato l’esame in sede referente nella seduta di ieri, martedì 1° ottobre 2024. (Scarica il testo)

Tra le disposizioni contenute nel testo di ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico’ l’articolo 4, modificato al Senato, prevede di “sostenere gli operatori del settore sportivo ripropone l’agevolazione fiscale – già introdotta durante la crisi pandemica – consistente in un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 15 novembre 2024”.

Credit di imposta ampiamente criticato dal M5S che nella discussione in Aula e presso le Commissioni competenti aveva proposto l’esclusione dell’applicazione del credito alle società che promuovono il gioco d’azzardo.

Difficile che nel secondo passaggio alla Camera ci sia il tempo per riproporre interventi simili, dato che il termine per approvare il DL è l’8 ottobre.

