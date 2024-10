Dl Omnibus approvato dalla Camera. Respinto odg su applicazione divieto di pubblicità ai giochi

Nella seduta di ieri l’Aula della Camera, con 134 favorevoli e 96 contrari, ha approvato in via definitiva il DL Omnibus, sul quale era stata approvata la questione di fiducia posta

Nella seduta di ieri l’Aula della Camera, con 134 favorevoli e 96 contrari, ha approvato in via definitiva il DL Omnibus, sul quale era stata approvata la questione di fiducia posta dal Governo. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Respinto nella stessa seduta un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle nel quale si chiedeva di adottare ogni misura utile a garantire la piena ed effettiva applicazione del divieto di pubblicità del gioco di cui al decreto Dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, soprattutto se effettuate in occasione di manifestazioni sportive, in considerazione dell’elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.

A commentare la decisione dell’Aula, l’on. Gaetano Amato ha affermato: “Il Ministro Abodi, in quest’Aula, si era impegnato a rivedere tutta la situazione delle scommesse e delle società che gestiscono le scommesse sulle maglie delle squadre calcistiche italiane. È vergognoso che si continui a poter speculare sulla ludopatia, che è una malattia che sta rovinando decine e decine di famiglie”.

PressGiochi