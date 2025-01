Dl Emergenza. Il M5S chiede di vietare il gioco d’azzardo vicino a scuole e ospedali

Secondo il testo, sarà vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo entro 300 metri nei comuni con meno di 5.000 abitanti e 500 metri nei comuni più grandi da luoghi sensibili come scuole, ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto, impianti sportivi e spazi di aggregazione giovanile. Inoltre, sarà vietata l’installazione di apparecchi vicino a bancomat o attività di compravendita di oro e preziosi.

Il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento nell’ambito del Decreto Legge 208/2024 Emergenza e Attuazione PNRR, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Bilancio (V) e Ambiente (VIII) della Camera. La proposta mira a proteggere i soggetti vulnerabili e combattere le dipendenze patologiche attraverso un rafforzamento dei vincoli sulle distanze minime per le sale gioco.

Secondo il testo, sarà vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo entro 300 metri nei comuni con meno di 5.000 abitanti e 500 metri nei comuni più grandi da luoghi sensibili come scuole, ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto, impianti sportivi e spazi di aggregazione giovanile. Inoltre, sarà vietata l’installazione di apparecchi vicino a bancomat o attività di compravendita di oro e preziosi.

La norma lascia ampio margine di intervento ai comuni, che potranno adottare regole ancora più restrittive, negando autorizzazioni per ragioni di sicurezza urbana, viabilità o tutela della salute pubblica. Restano validi, inoltre, eventuali vincoli regionali più severi già in vigore.

I firmatari dell’emendamento, tra cui Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana e Marianna Ricciardi, puntano il dito contro gli effetti devastanti del gioco patologico su famiglie e individui, specie nelle fasce più fragili della popolazione. “Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a un fenomeno che alimenta povertà e disagio sociale,” ha dichiarato Di Lauro, promotore dell’iniziativa.

Il testo ha trovato consensi anche tra altre forze politiche, evidenziando una crescente sensibilità verso il tema, considerato cruciale per la salute pubblica e il benessere delle comunità locali.

PressGiochi