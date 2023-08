Distanze e giochi. Il TRGA Bolzano accoglie la richiesta di sospensiva di una sala giochi

“Trattandosi di un provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività, la cui esecuzione si traduce di fatto nella chiusura di un’attività economica, con evidenti riflessi anche in termini di perdita di avviamento e posti di lavoro – ricorrano i caratteri di estrema gravità ed urgenza, in termini di irreparabilità, tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini della sospensione dell’esecuzione (e degli effetti) del provvedimento impugnato”.

Il TRGA di Bolzano con questa motivazione accoglie la richiesta di una sala giochi contro la decisione del Comune di Marlengo di rigettare la “domanda di autorizzazione per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT)”, vietando quindi la prosecuzione dell’attività e imponendo la definitiva chiusura della Sala.

“In questo caso – spiega l’avvocato Geronimo Cardia – oltre ai temi dell’effetto espulsivo del distanziometro provinciale ci sono altri temi specifici che andrebbero risolti a livello nazionale. Ad esempio, c’è il tema della necessaria verifica in concreto dell’esistenza di tutela per determinate tipologie di luoghi definiti sensibili. C’è poi il tema della necessità della verifica di quale attività in concreto venga svolta in un punto. C’è il tema di cosa accade se un punto riconducibile ad un luogo dalla natura sensibile apra dopo che si sia installato un punto di gioco. Insomma intanto con il decreto cautelare si mettono in salvo l’attività, i lavoratori, il gettito erariale ed il presidio di legalità su quel territorio. Ma a settembre si riproporrà il tema con la camera di consiglio per la discussione della cautelare in sede collegiale”.

