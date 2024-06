“Disegniamo la fortuna con Adm”: scelti i disegni per i biglietti della Lotteria Italia

Presso la sede di ADM in Piazza Mastai, 11 a Roma, si è riunita la Commissione di valutazione, composta da personalità del mondo dell’arte, dello spettacolo e del giornalismo, per

Presso la sede di ADM in Piazza Mastai, 11 a Roma, si è riunita la Commissione di valutazione, composta da personalità del mondo dell’arte, dello spettacolo e del giornalismo, per selezionare i disegni vincenti della quarta edizione dell’iniziativa “Disegniamo la Fortuna con ADM”, legata alla Lotteria Italia 2024. Il concorso, rivolto ad artisti con disabilità, intende offrire un’opportunità di visibilità alle eccellenze del Terzo settore, promuovendo al contempo l’importanza del gioco lecito. Il tema di quest’anno, “Disabilità e arte”, è stato scelto per valorizzare l’impegno proficuo degli enti del Terzo settore nel favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.

La Commissione ha visionato oltre 90 bozzetti, proposti da artisti legati ad oltre 26 tra associazioni e fondazioni, selezionando i 12 vincitori che verranno riportati sui biglietti della Lotteria Italia 2024 e che saranno annunciati a settembre nell’ambito di una cerimonia di premiazione presso la sede dell’ADM.

La Commissione, presieduta da Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice di Raiuno, Storie Italiane, è composta da:

Josephine Alessio – Giornalista e conduttrice televisiva, Rai News 24

– Giornalista e conduttrice televisiva, Rai News 24 Pasquale Basile – Scultore, incisore, pittore

– Scultore, incisore, pittore Beppe Convertini – Attore, conduttore televisivo e radiofonico, Uno Mattina in Famiglia

– Attore, conduttore televisivo e radiofonico, Uno Mattina in Famiglia Cristiana Farina – Autrice e sceneggiatrice televisiva e cinematografica

– Autrice e sceneggiatrice televisiva e cinematografica Maria Jacomini – Artista, ceramista, arte terapeuta

– Artista, ceramista, arte terapeuta Franco Oppini – Cabarettista, attore, cantante

– Cabarettista, attore, cantante Simona Rolandi – Giornalista RAI SPORT e conduttrice televisiva della Domenica Sportiva

Giorgio Romano – Regista televisivo e cinematografico

“Presiedere questa Commissione è stato per me molto emozionante – ha detto Eleonora Daniele -. durante la selezione dei disegni mi sono immedesimata con lo stato d’animo dei ragazzi partecipanti, vivendo questa esperienza in maniera particolarmente sentita”.

PressGiochi