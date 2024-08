Di Lecce (Novomatic Italia): “Ci impegniamo ogni giorno per offrire un divertimento sano e responsabile a tutti coloro che si avvicinano ai nostri prodotti”

“Essere il primo provider di Responsible Entertainment al mondo, cioè offrire un divertimento sano e responsabile a tutti coloro che si avvicinano ai nostri prodotti: è questa la nostra prima mission in termine di corporate responsibility ed è un obiettivo complesso che richiede in termini operativi il contributo di molti dipartimenti interni di Novomatic e dei colleghi impiegati nel retail che sono coloro che quotidianamente vivono e incarnano questo tema”.

Così Mara Di Lecce Direttore Comunicazione e marketing di Novomatic Italia racconta il ruolo imprescindibile delle Corporate Responsibility nelle strategie aziendali di Gruppo.

L’attenzione al territorio che ospita i 4.000 dipendenti in Italia, la promozione del benessere e dei valori legati all’ambiente, alla cultura e allo sport, il sostegno alla ricerca scientifica e alla prevenzione in ambito di gioco responsabile: un impegno costante e necessario per poter essere, – scrive il Gruppo – , sempre di più parte attiva per le nostre persone e per la nostra comunità.

“Parlare di sostenibilità senza riconoscere il grande valore del gioco responsabile ci porterebbe a snaturare il nostro percorso e a non connotarlo eticamente con impegni precisi rispetto all’Agenda 2030 e all’obiettivo di consumo responsabile.

Ci impegniamo fortemente quindi per offrire ovunque gioco sicuro, legale, informato in ogni location in cui è presente la nostra offerta.

Non è tutto, perché nella lista delle attività c’è anche un grande lavoro di affiancamento della ricerca scientifica in materia di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo e di sostegno verso associazioni ed enti del Terzo settore che sono sui territori e che si occupano di prevenzione. Tutti questi tasselli compongono una mission ambiziosa che ci ha portato ad ottenere la certificazione G4, un riconoscimento internazionale che certifica la qualità del nostro impegno in materia.

Active in the community è tra i pilastri più dinamici perché ci consente di avere contatti e tessere relazioni con i territori sulla base di esigenze, sensibilità e richieste specifiche degli stessi. Una delle partnership storiche è quella con la Rimini Marathon. Negli anni abbiamo trasformato il supporto ad una manifestazione sportiva importante per la città in cui lavorano e vivono oltre 230 colleghi e le loro famiglie in un grande momento di ritrovo e conoscenza per i colleghi provenienti da tutta Italia.

Ma non è tutto perché le iniziative di supporto alle attività locali sono molteplici e molto spesso si legano alle realtà che aiutano le persone nei percorsi terapeutici o come accade a Roma nel sostegno per la gestione degli spazi verdi, importante per chi vive il quartiere.

Questi sono solo alcuni esempi di come la sostenibilità in Novomatic si esprima in molte iniziative sia legate al business sia connesse con le persone nei territori in cui siamo presenti.

Responsabilità nel business e nel ruolo sociale dell’azienda. Credo che il nostro faro sia e debba essere proprio questo” ha concluso Di Lecce.

Scarica il report ESG https://qrco.de/ESG023

PressGiochi