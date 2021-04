D’Ettore (FI) ad ABI: “Approfondite meglio la questione relativa ai rapporti tra banche e giochi”

“Abi ci porta oggi due capisaldi: la possibilità delle banche di non intrattenere rapporti a contrarre con alcuni settore per ragioni di policy interna.

Qui non c’è una questione di obbligo a contrarre. Il tema è un altro. Diciamo le cose come stanno. Anche di recente più gruppi bancari nonostante la convenzione esistente con queste aziende obbligate ad avere conto corrente per pagare preu, canoni ad ADM e tasse senza i cui conti non possono operare hanno chiuso i conti. Stesso discorso per le fideiussioni. Il gioco è in regime semi-pubblicistico e l’obbligo dei conti correnti è imposto dallo stesso stato. Abbiamo decine di denunce di operatori e dipendenti delle stesse.

Assurdo che nemmeno ai dipendenti venga permesso di avviare rapporti bancari.

Non raccontiamo balle. Approfondite meglio la questione”.

Lo ha dichiarato il senatore D’Ettore Felice Maurizio di Forza Italia rivolgendosi ai rappresentanti ABI durante l’audizione di oggi presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario sul tema del gioco pubblico.

PressGiochi