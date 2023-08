Delega fiscale. Respinto odg M5S su conferma divieto di pubblicità al gioco d’azzardo

La Camera dei Deputati sta svolgendo in queste ore la discussione e votazione della delega fiscale che contiene all’art. 15 il riordino dei giochi pubblici.

La Camera con il parere del Governo rappresentato dal sottosegretario Federico Freni ha respinto l’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiedeva di confermare il divieto assoluto di pubblicità al gioco d’azzardo.

Ad intervenire contrariato il firmatario dell’OdG, l’on. Quartini che ha affermato: “Mi sembra d’aver capito a questo punto che è interesse del Governo, per bocca del Sottosegretario Freni, reintrodurre la possibilità di fare pubblicità e di fare sponsorizzazioni per l’azzardo, considerato che avete respinto questo ordine del giorno con il quale si chiede semplicemente di confermare il divieto assoluto di pubblicità del gioco d’azzardo in tutte le sue forme.

Nel decreto Dignità, che noi rivendichiamo con forza, non c’era solo la possibilità di fare una rivoluzione rispetto alle problematiche del lavoro precario, ma c’era anche, finalmente, la volontà di questo Parlamento e di questo sistema democratico, di proteggere e tutelare i cittadini rispetto all’azzardo. Questa cosa voi avete intenzione evidentemente di rivoluzionarla nuovamente, tant’è vero non vi è bastato quello che è successo a L’Aquila che, con l’induzione dell’azzardo, la situazione si è veramente aggravata, ma l’avete voluto mettere anche nel decreto Alluvioni. State pensando di utilizzare l’azzardo per finanziare il Fondo sanitario nazionale, ma non vi vergognate, non vi vergognate un minimo!

Abodi l’ha detto chiaramente che state lavorando per reintrodurre la pubblicità per le sale scommesse, soprattutto per le scommesse sportive, ma che segnale stiamo dando utilizzando lo sport per fare profitti per i concessionari dell’azzardo? Ma davvero non ci si vergogna di questo? Quando sappiamo benissimo che ciò che lo Stato incassa lo perde per le conseguenze dell’azzardo, che gli unici che ci guadagnano solo i concessionari. State facendo di nuovo i favori ai poteri forti sulla pelle dei vulnerabili. È una vergogna, lo ripeto” ha concluso.

