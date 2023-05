Delega fiscale: Lega e Forza Italia chiedono attenzione a non creare ghetti del gioco d’azzardo

La Lega e Forza Italia raccomanda il mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell’offerta fisica di gioco al fine di evitare il formarsi di aree nelle quali l’offerta dei singoli prodotti di gioco pubblico sia totalmente assente o eccessivamente concentrata.

Questo il testo di uno degli emendamenti presentati all’interno della delega fiscale per il riordino del settore dei giochi pubblici.

Gli onorevoli Benvenuto, Cavandoli, Centemero e Bagnai, insieme agli on. Cattaneo, De Palma e Rubano propongono inoltre l’inserimento dell’art. 86 Tulps tra i titoli abilitativi: “ferme restando le competenze del Ministero dell’Interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico, con le seguenti: ferme restando le competenze in materia relativamente agli articoli 16, 86 e 88 del medesimo testo unico.

PressGiochi