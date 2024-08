Dati sulle vincite in Italia. Lollobrigida (ADM): “145 milioni non sono mai stati riscossi”

Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2022 sono stati vinti tra Superenalotto, Lotto, lotterie varie, scommesse oltre 32 miliardi di euro. 145 milioni non sono mai stati riscossi.

“Le vincite non riscosse vengono per lo più riversate all’erario. Solamente per quanto riguarda le scommesse ippiche le vincite non riscosse vengono destinate alla filiera ippica. Per le lotterie istantanee le vincite non riscosse vengono attribuite al montepremi delle lotterie successive.

Occorre precisare che le vincite non riscosse si riferiscono solamente al gioco effettuato su rete fisica perché le vincite conseguite sul gioco online vengono direttamente accreditate sui conti di gioco dei giocatori”.

Lo ha dichiarato Mario Lollobrigida direttore Ufficio Giochi ADM intervistato dal TG5 in merito ai dati sulle vincite in Italia.

I tempi entro i quali riscuotere le vincite per i Gratta e vinci sono di 45 giorni. 60 giorni per Lotto, WinForLife, Play Your Date, scommesse ippiche; 90 giorni per superenalotto, eurojacpot, scommesse sportive e Totocalcio. Infine, 180 giorni per la lotteria Italia.

PressGiochi