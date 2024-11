Danimarca. L’autorità per il gioco d’azzardo apre le iscrizioni per richiedere licenze per bingo terrestre

L’Autorità danese per il gioco d’azzardo (Spillemyndigheden) ha ufficialmente aperto le domande di licenze di bingo terrestri nel nuovo quadro normativo del paese. Le licenze saranno valide dal 1 gennaio

L’Autorità danese per il gioco d’azzardo (Spillemyndigheden) ha ufficialmente aperto le domande di licenze di bingo terrestri nel nuovo quadro normativo del paese. Le licenze saranno valide dal 1 gennaio 2025 per i richiedenti che soddisfano le condizioni richieste e presentano domande complete entro il 10 dicembre 2024.

Secondo l’autorità, le società di gioco possono ora richiedere licenze di bingo terrestri che consentiranno loro di offrire tali prodotti legalmente. Lo Spillemyndigheden ha aggiunto che le licenze rilasciate saranno valide dal 1 gennaio 2025, al più presto.

L’autorità di regolamentazione danese per il gioco d’azzardo ha osservato che, a seconda del momento in cui gli operatori presentano domanda, alcuni saranno in grado di entrare prima sul mercato. Ad esempio, alle aziende che presentano le loro domande entro il 10 dicembre 2024, sarà garantita una licenza valida dal 1 gennaio 2025. Ciò presuppone naturalmente che la domanda sia presentata correttamente e che siano stati allegati tutti gli allegati pertinenti.

Lo Spillemyndigheden ha aggiunto che potrebbe aver bisogno di ulteriori informazioni da parte dei richiedenti. In tali casi, potrebbe rilasciare una licenza con condizioni speciali che devono essere soddisfatte entro un termine.

Per assistere i potenziali candidati, l’autorità danese del gioco d’azzardo ha creato una pagina web dedicata “Land-Based Bingo”. Qui gli operatori possono accedere a materiali, linee guida e istruzioni per la presentazione delle domande al fine di garantire che le domande siano compilate in modo accurato.

Nel frattempo, lo Spillemyndigheden ha invitato gli operatori a partecipare ad una riunione informativa sulle nuove regole del bingo terrestre del paese. La riunione, che si svolgerà giovedì 5 dicembre, vedrà l’autorità chiarire il regolamento.

PressGiochi