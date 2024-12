Dalla semplicità di OnShop alla sicurezza di PayPal: il viaggio di Betsson per migliorare l’esperienza dei suoi utenti

Il 2024 è stato un anno di grande innovazione e impegno per Betsson, segnato da un obiettivo chiaro: migliorare l’esperienza dei suoi utenti rendendo i processi di pagamento sempre più semplici, veloci e sicuri. Attraverso un lavoro costante e mirato, la piattaforma ha introdotto una serie di nuovi metodi di pagamento durante il corso dell’anno che, uno dopo l’altro, hanno ampliato le possibilità per gli users di effettuare transazioni in totale serenità, un percorso fatto di ascolto delle esigenze degli appassionati, investimenti tecnologici e soluzioni all’avanguardia.

Un grande passo avanti è stato fatto con l’introduzione di OnShop, una novità lanciata nel corso dell’estate che ha rappresentato una svolta in termini di semplicità e accessibilità. Grazie a OnShop, gli utenti possono effettuare pagamenti direttamente tramite smartphone, eliminando qualsiasi complessità e garantendo un flusso di gioco senza interruzioni. Inoltre, la piattaforma ha ampliato ulteriormente le sue opzioni di pagamento, introducendo Google Pay e Apple Pay, due sistemi tra i più innovativi e utilizzati a livello globale, che hanno reso ancora più pratico il processo di acquisto, consentendo agli utenti di completare le transazioni direttamente dal proprio dispositivo mobile con pochi tocchi, in tutta sicurezza. Altro step, non meno importante, è stato l’arrivo di PayPal, che ha ulteriormente arricchito l’offerta di metodi di pagamento della piattaforma. Con PayPal, gli utenti possono contare su una delle soluzioni più consolidate e affidabili al mondo, che consente di effettuare transazioni senza condividere direttamente le proprie informazioni bancarie.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato da MyBank, uno dei metodi di pagamento più utilizzato sulla piattaforma, che permette di effettuare pagamenti online in modo diretto e sicuro tramite il proprio conto bancario, senza necessità di registrazioni aggiuntive o condivisione di dati sensibili, garantendo un’esperienza semplice e affidabile.

Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group, ha sottolineato l’importanza di questi traguardi: “L’introduzione di questi metodi di pagamento è frutto di un lavoro intenso durato tutto il 2024 e della nostra attenzione costante verso le esigenze degli utenti. Ogni nuova opzione è stata pensata per rendere i processi di deposito e prelievo più semplici, veloci e sicuri. Siamo orgogliosi di poter offrire soluzioni innovative che migliorano l’esperienza complessiva dei nostri clienti.”

Oltre alle novità introdotte nel 2024, Betsson offre una vasta gamma di metodi di pagamento che rispondono alle diverse esigenze degli utenti. Tra le opzioni disponibili sulla piattaforma si trovano Carte Bancarie, PaySafeCard, Skrill (Moneybookers) e NETeller.

Il viaggio di Betsson nel 2024 racconta di una piattaforma che ha saputo ascoltare i propri utenti e rispondere prontamente alle loro necessità, con un impegno concreto verso l’innovazione e la qualità del servizio. Visita il sito di Betsson per scoprire tutte le funzionalità disponibili e inizia a giocare in modo rapido, sicuro e senza pensieri!

PressGiochi