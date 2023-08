Da non perdere: il promovideo sulla F1 a Las Vegas

A tre mesi dal Gran Premio che inaugurerà la prossima stagione di Formula 1 Heineken Silver Las Vegas (16/18 novembre), è stato rilasciato un video in cui Checo Perez e Christian Horner rivivono un’iconica 24 ore a Las Vegas. Dall’attraversamento della Strip di Las Vegas alle corse nel deserto del Nevada, questa è una clip da non perdere. Il gioco d’azzardo rimane discretamente sullo sfondo, ma è chiaro che riportare il circuito di F1 da queste parti a oltre 40 anni di distanza è un’operazione costituisce una grande opportunità di rilancio per i casino della città, che solitamente proprio in novembre vivono un periodo di stanca. Complessivamente, è previsto un impatto da 1,3 miliardi di dollari, di cui oltre 900 mln milioni di spesa dei visitatori e il resto in operazioni e supporto per gli eventi.

Si prevede che la grande gara di sabato e i suoi eventi preliminari attireranno fino a 300.000 fan di F1, che pagheranno una media di $ 6,651 per il pacchetto di tre giorni. Il biglietto più economico per le tribune è di 2000 dollari per tre giorni, mentre i biglietti per i posti in piedi, già tutti esauriti, sono stati venduti a $500. Pe ri più “poveri”, c’è la possibilità di gustarsi la corsa in un terreno di proprietà di Wynn attraverso i maxischermi, annusando da lontano gli odori e i rumori della pista.

Va da sé che gli organizzatori della Formula 1 stiano cercando di lucrare anche sull’aria che si respira. Ad esempio, tutti i ristoranti e le discoteche di Las Vegas che hanno la vista sul circuito che si svolgerà sulla Strip e zone adiacenti, devono pagare $ 1.500 a testa in diritti di licenza, per evitare che la loro visuale sia bloccata da barricate, tribune, sostegni leggeri e pannellature. Questa situazione non riguarda il Wynn o il Venetian per le loro stanze rivolte sulla gara, dal momento che entrambi i resort hanno già pagato tra $ 2 milioni e $ 10 milioni ciascuno per essere sponsor ufficiali del GP. Invece, un club o un ristorante con una capacità di 2.000 persone dovrà sborsare la bellezza di $ 3 milioni se ha un tetto, una terrazza o anche solo finestre che si affacciano sulla pista.

Ed ora, gustatevi il video!!

Pressgiochi