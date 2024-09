Da Fasano alla Costa Azzurra grazie a StarCasinò Gratis

StarCasinò Gratis continua a seguire con orgoglio il percorso intrapreso dai giovani talenti che hanno frequentato, grazie alla sua partnership con la realtà pugliese, la Scuola Croupiers a Fasano.

Ai microfoni del brand, Alex, un giovane di 19 anni, ha raccontato come ha trovato il successo in Francia, grazie alla formazione e al supporto ricevuto. Attualmente impiegato presso il Casinò di Juan-les-Pins, situato a mezz’ora da Nizza, il ragazzo si è trasferito nella cittadina francese, dove vive in un alloggio messo a disposizione dal casinò stesso.

La transizione dal corso al lavoro vero e proprio è stata facilitata da un’ampia preparazione e allenamento offerti dalla scuola. Come racconta Alex, le sessioni pratiche si sono concentrate sulla gestione del tavolo, sul training della concentrazione e dell’agilità manuale, aspetti fondamentali per un croupier di successo. “La scuola ci ha preparato a tutto tondo, con simulazioni frequenti e gare di velocità per migliorare le nostre capacità”, ha spiegato. “Durante il corso, ci siamo applicati al 100%, imparando a gestire ogni tipo di situazione; al lavoro utilizziamo invece il 70% delle cose apprese”, racconta con un sorriso.

Nonostante le difficoltà iniziali legate alla lingua francese, il ragazzo ha trovato un ambiente di lavoro stimolante e dinamico. La licenza da croupier in Francia è difficile da ottenere, ma la scuola si è dimostrata un punto di riferimento affidabile, grazie alla dedizione del suo direttore Paolo Cofano e grazie alle sue forti connessioni con il settore. Alex infatti è potuto entrare nel mondo del lavoro agilmente insieme ad altri studenti italiani: alla fine del corso, gli studenti vengono indirizzati verso incredibili opportunità e seguiti durante i processi di selezione.

La partnership con StarCasinò Gratis ha rappresentato un elemento cruciale per molti giovani aspiranti croupier che, come Alex, avrebbero avuto difficoltà a permettersi la formazione senza un supporto economico; la collaborazione è stata necessaria per accelerare il processo formativo e aprire le porte a nuove opportunità di carriera.

Alex consiglia ai giovani interessati al mestiere e al settore non solo di uscire dalla propria zona di comfort, ma soprattutto di informarsi a fondo su cosa voglia dire dedicarsi a questa professione. “Bisogna sicuramente scegliere con cura il tipo di corso di formazione che si vuole frequentare”, spiega il giovane. “Io ad esempio mi sono trasferito dalla Toscana per venire a Fasano, dopo attenti ragionamenti. Due sono stati i motivi per i quali mi sono iscritto qui: l’assistenza e il supporto che la scuola mi ha fornito nelle prime fasi, e la spiegazione concreta degli up and downs di questo lavoro”.

Guardando al futuro, Alex ha espresso il desiderio di continuare a crescere nel settore e, magari, esplorare opportunità lavorative in altri paesi. Da StarCasinò Gratis continueranno a seguire il suo sviluppo professionale e personale: buona fortuna Alex!

