Curacao: il regolatore apre il processo di rilascio delle licenze di gioco online

Il governo lavora ad una legge per evitare che l’isola caraibica olandese venga inserita nella lista grigia per problemi di antiriciclaggio a livello internazionale

Il Curaçao Gaming Control Board (GCB) ha aperto il processo di richiesta per le nuove licenze di gioco d’azzardo online di Curaçao attraverso un portale dedicato. Il portale online ha iniziato ad accettare registrazioni da nuovi richiedenti e sub-licenziatari esistenti. Il portale è andato online il 1° settembre con informazioni e moduli per la richiesta della licenza ma non è stato possibile registrarsi.

Le registrazioni possono ora essere effettuate da nuovi richiedenti e dagli attuali sub-licenziatari della giurisdizione, che dovranno presentare nuovamente domanda per continuare a operare nell’ambito di un nuovo quadro da introdurre nell’ordinanza nazionale per i giochi d’azzardo (LOK).

Sotto LOK, la nuova Curaçao Gaming Authority (CGA) assumerà le funzioni di regolamentazione.

Gli account verificati registrati sul portale online possono presentare richieste a partire dal 15 novembre, concedendo 15 giorni per la verifica dell’account.

Per essere verificati, gli account devono essere registrati sotto il nome di una società di Curaçao, devono avere un indirizzo e-mail univoco allegato alla società e devono presentare una lettera di autorizzazione firmata dal titolare effettivo finale della società.

Il GCB verificherà i dettagli prima che possa essere presentata una domanda completata.

Ai candidati selezionati verranno concessi sei mesi per presentare ulteriore documentazione.

Il ministro delle finanze di Curaçao, Javier Silvania, ha dichiarato: “Il primo novembre 2023 sarà ricordato come un giorno importante nella storia di Curaçao come giurisdizione del gioco d’azzardo.

Questa giornata è stata il punto di svolta di un lungo processo di rivoluzione del panorama del gioco d’azzardo del Paese”. Silvania ha avvertito che la nuova legislazione sul gioco d’azzardo di Curaçao è vitale per aiutare a evitare che l’isola caraibica olandese venga inserita nella lista grigia per problemi di antiriciclaggio.

Il Ministro ha partecipato a SiGMA Curaçao, affermando di comprendere i timori di alcuni operatori riguardo al cambiamento che verrà messo in atto a livello normativo.

L’attuale processo di richiesta è inteso a fornire una transizione verso un nuovo sistema di licenze per consentire agli operatori attualmente titolari di licenza di rimanere operativi.

