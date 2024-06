Croazia-Albania, per Modric e compagni è già un dentro-fuori. Quote e pronostici Netwin

Dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro la Spagna, i semifinalisti degli ultimi Mondiali rischiano grosso. Non battere l’Albania metterebbe fortemente a rischio il loro torneo Mercoledì 19 giugno alle ore 15. È questo il primo appuntamento con la seconda giornata del gruppo B, il girone che comprende anche Italia e Spagna, e che vede la Croazia a rischio-eliminazione. Modric e compagni sono stati travolti dalle Furie Rosse con un perentorio 3-0 e un rigore dubbio, ed ora si giocano tutto contro l’Albania. Vincendo, sarà dentro-fuori contro l’Italia. In caso contrario, potrebbero sperare solo nel terzo posto.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Croazia aveva impressionato nelle amichevoli ma, dopo venti minuti convincenti, è affondata contro la Spagna: Morata, Fabian Ruiz e Carvajal hanno punito una delle nazionali più esperte e quotate di questi Europei, che è stata sconfitta 3-0.

Di fronte ci sarà quell’Albania che ha colpito l’Italia dopo ventiquattro secondi, per poi farsi rimontare e perdere 2-1. Asllani e compagni arrivano a questa sfida con un pubblico caldissimo e quel pari sfiorato al 91’: strepitoso Donnarumma su Manaj.

IL PUNTO SULLA CROAZIA

La Croazia aveva impressionato in amichevole, sconfiggendo 2-1 il Portogallo nell’ultima sfida d’avvicinamento a Euro2024, ma ha vissuto una prestazione-shock contro la Spagna. Dopo mezz’ora Modric e compagni si sono sciolti come neve al sole e hanno perso 3-0.

Perisic è stato l’unica nota lieta in un’autentica serata storta, con le disattenzioni difensive di Pongracic e l’inconsistenza offensiva di Kramaric e Budimir. Il tutto si è concluso con un rigore dubbio assegnato a Petkovic, che prima se l’è fatto parare e poi ha fatto tap-in (annullato) in fuorigioco. Ora servono tre punti.

IL PUNTO SULL’ALBANIA

L’Albania sta disputando i secondi campionati Europei della sua storia e gioca con la testa sgombra di chi ha già fatto la storia. Nonostante un Westfalenstadion tinto di rosso e nero, con 50mila tifosi a favore contro i 20mila dell’Italia, è arrivata una sconfitta.

Bajrami aveva colpito gli azzurri dopo ventiquattro secondi e, dopo l’uno-due di Bastoni e Barella, i ragazzi di Sylvinho hanno perso 2-1. La strategia basata sulle ripartenze non ha funzionato, con Broja abulico e un attacco inconcludente. Il solo Manaj, al 91’, ha creato un pericolo dalle parti di Donnarumma. Anche per gli albanesi sarà dentro-fuori.

PROBABILI FORMAZIONI

La difesa non ha convinto, con Pongracic in apnea, e ci si aspetta qualche cambio: Dalic riflette se accentrare Gvardiol (con Sosa a sinistra) o rischiare Erlic. Intoccabile il centrocampo con Modric, Brozovic e Kovacic, può cambiare volto l’attacco. Si candidano a una maglia da titolare Petkovic e Perisic, esclusi a sorpresa contro la Spagna.

Possibili un paio di cambi anche nell’Albania, che comunque dovrebbe proseguire col suo assetto tattico (4-2-3-1) e atteggiamento. Si candidano a uan maglia da titolare Hoxha e Manaj, che rileverebbero Broja e Seferi. La punta del Chelsea resta comunque in pole, anche per la sua struttura fisica. Intoccabili Asllani e Ramadani, così come Hysaj e Djimsiti.

CROAZIA (4-3-3) – Livakovic; Stanisic, Erlic, Sutalo, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Perisic.

ALBANIA (4-2-3-1) – Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Hoxha; Broja.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La sfida tra l’Albania e la Croazia è sostanzialmente un inedito, vista la recente storia di entrambe le nazionali. Per i tipster di Netwin quote sbilanciate a favore di Modric e compagni che, senza una vittoria, avrebbero un piede fuori dagli Europei. Dunque consigliano l’1 quotato 1.48. Mercato alternativo l’Under 2.5 quotato 1.83 e l’eventuale No Goal quotato 1.66.

PressGiochi