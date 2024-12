Corsico (MI): approvata mozione su legge regionale che impone distanziometro e limiti orari

La mozione, approvata all’unanimità durante la scorsa seduta del Consiglio comunale di Corsico in provincia di Milano, impegna “il sindaco a promuovere l’introduzione in legge regionale di un divieto all’esercizio

La mozione, approvata all’unanimità durante la scorsa seduta del Consiglio comunale di Corsico in provincia di Milano, impegna “il sindaco a promuovere l’introduzione in legge regionale di un divieto all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili”, spiega il consigliere e presidente della Commissione comunale antimafia Gianluca Vitali.

“Inoltre – aggiunge – abbiamo chiesto di emettere un’ordinanza che, nel rispetto delle normative per la tutela del diritto di impresa, limiti ulteriormente gli orari di apertura delle sale dedicate al gioco e l’orario di funzionamento delle slot”.

La mozione è stata presentata dopo l’approfondimento del tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico in sede di Commissione comunale antimafia, a un anno dall’approvazione del Regolamento.

“Il Consigliere Errante, che ringrazio – sottolinea Vitali –, ha proposto che il sindaco porti questa istanza insieme ai sindaci dei Comuni della Commissione antimafia sovracomunale che vorranno aderire: ciò darà più forza alla richiesta. Siamo molto soddisfatti che la mozione sia stata approvata all’unanimità e per questo ringraziamo tutto il Consiglio comunale”.

