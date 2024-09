Corner Lottomatica: parte il nuovo rendiconto periodico

Diviene operativo il nuovo rendiconto periodico di Lottomatica! Come annunciato a giugno scorso su Cast – fa sapere STS Fit sul proprio portale – è arrivato il nuovo prospetto per

Diviene operativo il nuovo rendiconto periodico di Lottomatica! Come annunciato a giugno scorso su Cast – fa sapere STS Fit sul proprio portale – è arrivato il nuovo prospetto per le attività di gioco dei corner scommesse.

Nella giornata di oggi, 16 settembre 2024, i ricevitori titolari di corner scommesse Lottomatica hanno ricevuto una comunicazione da parte del Concessionario in cui si anticipa la messa in linea del nuovo documento contabile periodico.

Cosa cambia? Gli anticipi settimanali delle Scommesse Sportive (tecnicamente denominate PSQF) non saranno più conteggiati nella voce Compensi maturati per il periodo determinato, presente in fondo al rendiconto stesso nel box “Note”. Di fatti, la voce “Compensi” riporterà solo il valore del percepito effettivo riferito alla settimana contabile selezionata, consentendo una lettura più chiara dei documenti settimanali pubblicati nel corso dell’anno contabile.

Si tratta di un risultato determinante per la trasparenza e la comprensione dell’estratto conto sul quale la Commissione Tecnica STS-Lottomatica ha lavorato instancabilmente incontrando la disponibilità di Lottomatica.

Il vantaggio non è teorico ma tangibile: non a caso agevolerà radicalmente, e in meglio, la fase di contabilizzazione dei compensi (fermo restando che la meccanica dei calcoli rimane immutata).

Inizia ora un nuovo periodo di rendicontazione i cui effetti si produrranno, come di consueto, alla tredicesima settimana. Seguirà un approfondimento dettagliato su tale importante novità che andrà ad evidenziare gli aspetti gli aspetti più operativi.

La Commissione tecnica STS-Lottomatica è già all’opera per individuare gli aspetti di miglioramento per il lavoro quotidiano dei ricevitori.

